Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
21 марта 2017
12:42Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
20 марта 2017
16:17Спрос на LCL и LTL перевозки растет
17 марта 2017
17:29Спецпроект Agility
14 марта 2017
17:33Рынок международной транспортной логистики СНГ
14:27Модный мастер-класс от DHL
6 февраля 2017
16:51Китай в зоне повышенного внимания
3 февраля 2017
13:59Мультимодальные перевозки на российской почве
2 февраля 2017
10:48Особенности проектной логистики
1 февраля 2017
11:12AsstrA займется логистикой зерновых
30 января 2017
14:21Куда лучше инвестировать в 2017 году
Логистика CMA CGM LCL

Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG

21 марта 2017, 12:39 / SeaNews / Рейтинг: 188

Экспедитор CMA CGM LOGISTICS, дочерняя компания группы CMA CGM, сообщает о расширении географии сервиса по перевозке сборных грузов морским, автомобильным и железнодорожным транспортом (LCL\LTL). 

На данный момент для клиентов компании доступны следующие направления:

  • LCL импорт / экспорт 130 стран мира <–> CFS Порт Бронка <-> Россия
  • LTL импорт / экспорт страны Европы <–> Россия
  • LСL/LTL импорт ЮВА –> Забайкальск –> Россия
  • LCL импорт ЮВА –> Владивосток –> Россия

Компания CMA CGM LOG специализируется на предоставлении решений в области логистики. Представительства компании находятся в 70 странах, компания насчитывает более 1200 сотрудников.

Контактная информация:
e-mail: sales@cmacgm-log.ru
тел: +7-495-268-08-46/
+7-800-333-89-65
http://www.cmacgm-log.com

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Пресс-релизы
21 марта 2017
12:39Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
20 марта 2017
11:52МАЗы едут на Карибы
14 марта 2017
16:49Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера... или тяжелее?
21 февраля 2017
10:51Nile Dutch добавляет в ротацию порт Тема (Гана)
15 февраля 2017
11:46Международные перевозчики вложатся в «Балтийский проект»
13 февраля 2017
10:42EMKAY Shipping Line номинирует агента в России
1 февраля 2017
09:07Heavylift сервис «Все включено»
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное