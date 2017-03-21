Логистика CMA CGM LCL Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG 21 марта 2017, 12:39 / SeaNews / Рейтинг: 188 Экспедитор CMA CGM LOGISTICS, дочерняя компания группы CMA CGM, сообщает о расширении географии сервиса по перевозке сборных грузов морским, автомобильным и железнодорожным транспортом (LCL\LTL). На данный момент для клиентов компании доступны следующие направления: LCL импорт / экспорт 130 стран мира <–> CFS Порт Бронка <-> Россия

LTL импорт / экспорт страны Европы <–> Россия

LСL/LTL импорт ЮВА –> Забайкальск –> Россия

LCL импорт ЮВА –> Владивосток –> Россия Компания CMA CGM LOG специализируется на предоставлении решений в области логистики. Представительства компании находятся в 70 странах, компания насчитывает более 1200 сотрудников. Контактная информация:

e-mail: sales@cmacgm-log.ru

тел: +7-495-268-08-46/

+7-800-333-89-65

http://www.cmacgm-log.com Оцените статью: 0