Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
21 марта 2017, 12:39 / SeaNews / Рейтинг: 188
Экспедитор CMA CGM LOGISTICS, дочерняя компания группы CMA CGM, сообщает о расширении географии сервиса по перевозке сборных грузов морским, автомобильным и железнодорожным транспортом (LCL\LTL).
На данный момент для клиентов компании доступны следующие направления:
- LCL импорт / экспорт 130 стран мира <–> CFS Порт Бронка <-> Россия
- LTL импорт / экспорт страны Европы <–> Россия
- LСL/LTL импорт ЮВА –> Забайкальск –> Россия
- LCL импорт ЮВА –> Владивосток –> Россия
Компания CMA CGM LOG специализируется на предоставлении решений в области логистики. Представительства компании находятся в 70 странах, компания насчитывает более 1200 сотрудников.
Контактная информация:
e-mail: sales@cmacgm-log.ru
тел: +7-495-268-08-46/
+7-800-333-89-65
http://www.cmacgm-log.com
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!