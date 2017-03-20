МАЗы едут на Карибы

ООО "Дилекстранс" (Минск, Беларусь) в настоящее время исполняет контракт по поставке крупной партии техники МАЗ в одну из стран Карибского бассейна.

Доставку до терминала порта С.Петербург ООО "Дилекстранс" осуществило своими силами. На обработку, хранение в порту и доставку на фидерном судне в порт Бремерхафен была номинирована одна из российских транспортно-экспедиционных компаний.

Самую важную и затратную часть перевозки – океанскую – выполняет давний партнер ООО "Дилекстранс", и один из крупнейших мировых RORO судовладельцев, компания Hoegh Autoliners (Норвегия).

Изначально предполагалась отгрузка одной судовой партией – однако вследствие технических проблем в порту отгрузки, отправку пришлось разделить на две океанские партии. Однако благодаря наличию регулярного сервиса на Карибском направлении у этого океанского перевозчика, разделение партии не стало большой проблемой для заказчика.

ООО "Дилекстранс": www.dxt.by