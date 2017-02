Контейнерная линия Линейный сервис Агент ТЭК Посейдон Африка Nile Dutch Nile Dutch добавляет в ротацию порт Тема (Гана) 21 февраля 2017, 10:51 / SeaNews / Рейтинг: 49 C января 2017 года известный контейнерный перевозчик Nile Dutch начал регулярный сервис в порт Тема, Гана. Порт включен в ротацию сервиса WEWA как прямой порт захода в дополнение к таким портам захода как Pointe Noire (Congo), Luanda (Angola), Lobito (Angola), Namibe (Angola), Douala (Cameroon), Abidjan (Cote'd Ivoire). Помимо вышеуказанных портов Nile Dutch осуществляет перевозку грузов в/из портов: Cabinda (Angola),

Soyo (Angola),

Matadi (Democratic Republic of Congo),

Boma (Democratic Republic of Congo),

Sao Tome (Sao Tome & Principe),

Malabo (Equatorial Guinea),

Bata (Equatorial Guinea),

Libreville (Gabon). Nile Dutch – контейнерный перевозчик, специализирующийся на западноафриканском сервисе. На сегодняшний день Nile Dutch связывает западноафриканское побережье с Европой, Азией, США, и Южной Америкой. Помимо контейнерного сервиса компания оперирует универсальными судами в рамках так называемого MPV service для перевозки генеральных, навалочных и других грузов. В России компания предоставляет регулярный сервис на порты Западной Африки через Санкт-Петербург с перевалкой через порт Антверпен. С 2015 года коммерческим агентом Nile Dutch в России является

"ТЭК "Посейдон" www.tekposeidon.ru Компания ТЭК "Посейдон" была открыта в 2002 году и является агентом ряда контейнерных и ро-ро перевозчиков в России, Республике Беларусь, Прибалтике и Финляндии.

Офис в С.-Петербурге: lopareva@tekposeidon.spb.ru ph: +7 (812) 329-05-56 Оцените статью: 0