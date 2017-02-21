Nile Dutch добавляет в ротацию порт Тема (Гана)
C января 2017 года известный контейнерный перевозчик Nile Dutch начал регулярный сервис в порт Тема, Гана. Порт включен в ротацию сервиса WEWA как прямой порт захода в дополнение к таким портам захода как Pointe Noire (Congo), Luanda (Angola), Lobito (Angola), Namibe (Angola), Douala (Cameroon), Abidjan (Cote'd Ivoire).
Помимо вышеуказанных портов Nile Dutch осуществляет перевозку грузов в/из портов:
- Cabinda (Angola),
- Soyo (Angola),
- Matadi (Democratic Republic of Congo),
- Boma (Democratic Republic of Congo),
- Sao Tome (Sao Tome & Principe),
- Malabo (Equatorial Guinea),
- Bata (Equatorial Guinea),
- Libreville (Gabon).
Nile Dutch – контейнерный перевозчик, специализирующийся на западноафриканском сервисе. На сегодняшний день Nile Dutch связывает западноафриканское побережье с Европой, Азией, США, и Южной Америкой.
Помимо контейнерного сервиса компания оперирует универсальными судами в рамках так называемого MPV service для перевозки генеральных, навалочных и других грузов.
В России компания предоставляет регулярный сервис на порты Западной Африки через Санкт-Петербург с перевалкой через порт Антверпен.
С 2015 года коммерческим агентом Nile Dutch в России является
"ТЭК "Посейдон" www.tekposeidon.ru
Компания ТЭК "Посейдон" была открыта в 2002 году и является агентом ряда контейнерных и ро-ро перевозчиков в России, Республике Беларусь, Прибалтике и Финляндии.
Контактные телефоны:
Офис в Москве: a.tysyachnikov@tekposeidon.ru ph: +7 (495) 789 67 37
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