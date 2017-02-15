Международные перевозчики вложатся в «Балтийский проект»

8 февраля в Калининграде прошла встреча участников рынка и генерального директора Корпорации развития региона Владимира Зарудного.

Стороны обсудили участие в «Балтийском проекте», который должен связать Калининградскую и Ленинградскую области. Согласно данному проекту планируются каботажные перевозки с участием двух контейнеровозов по маршруту Калининград – Усть-Луга.

Правительство Калининградской области совместно с АО “Корпорация развития Калининградской области” уже подготовили проект и планируют его реализацию на условиях государственно-частного партнёрства.

«Осуществление этого проекта позволит транспортировать товары только по внутренним документам, минуя транзитные государства, – прокомментировал ситуацию эксперт по контейнерным перевозкам Сергей Гапличный, – Это, в свою очередь, позволит снизить тарифы и сократить сроки доставки, улучшив условия для бизнеса».

В настоящее время транспортировка грузов по данным направлениям требует оформления дополнительных документов.

Источник: foot-container.ru