Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
15 февраля 2017
11:47Проект каботажной линии между Калининградом и Усть-Лугой
13 февраля 2017
10:47EMKAY Shipping Line номинирует агента в России
10:42EMKAY Shipping Line номинирует агента в России
10 февраля 2017
10:10Maersk смотрит на Камчатку
23 января 2017
12:40Самая молодая линия расширяет флот
20 января 2017
15:18Жд vs мореSeaNews Club material
18 января 2017
12:43Российский рынок жд контейнерных перевозок на историческом максимуме
12 января 2017
12:12Новый консорциум HMM+K2
8 декабря 2016
11:14Железная дорога как альтернатива морю на маршруте Китай – Европа
29 ноября 2016
16:15Крымский контейнерный тендер
Контейнерные перевозки Усть-Луга Калининград ГЧП каботаж

Международные перевозчики вложатся в «Балтийский проект»

15 февраля 2017, 11:46 / SeaNews / Рейтинг: 159

8 февраля в Калининграде прошла встреча участников рынка и генерального директора Корпорации развития региона Владимира Зарудного.

Стороны обсудили участие в «Балтийском проекте», который должен связать Калининградскую и Ленинградскую области. Согласно данному проекту планируются каботажные перевозки с участием двух контейнеровозов по маршруту Калининград – Усть-Луга.

Правительство Калининградской области совместно с АО “Корпорация развития Калининградской области” уже подготовили проект и планируют его реализацию на условиях государственно-частного партнёрства.

«Осуществление этого проекта позволит транспортировать товары только по внутренним документам, минуя транзитные государства, – прокомментировал ситуацию эксперт по контейнерным перевозкам Сергей Гапличный, – Это, в свою очередь, позволит снизить тарифы и сократить сроки доставки, улучшив условия для бизнеса».

В настоящее время транспортировка грузов по данным направлениям требует оформления дополнительных документов.

Источник: foot-container.ru

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Пресс-релизы
15 февраля 2017
11:46Международные перевозчики вложатся в «Балтийский проект»
13 февраля 2017
10:42EMKAY Shipping Line номинирует агента в России
1 февраля 2017
09:07Heavylift сервис «Все включено»
31 января 2017
13:22BAHRI подписывает с ТЭК "ПОСЕЙДОН" и выходит на российский рынок
16 января 2017
15:40ООО «Нептумар» номинировано генеральным агентом Sloman Neptun
1 ноября 2016
11:43KESS и ТЭК "Посейдон" подписали агентское соглашение
31 октября 2016
14:21Знакомство с Gloria
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное