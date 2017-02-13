EMKAY Shipping Line номинирует агента в России

EMKAY SHIPPING LINES LLC – NVOCC / оператор собственного контейнерного парка с головным офисом в Дубаи (ОАЭ) номинирует коммерческим агентом в России компанию «ЭСТМА».

Начиная с 01 февраля 2017 года офисы компании «ЭСТМА» в Санкт-Петербурге и Москве выступают агентом EMKAY Shipping Lines LTD и предлагают клиентам услуги линии в импортном и экспортном направлениях.

EMKAY SHIPPING LINES – Пакистанский NVOCC и оператор собственного контейнерного парка с головным офисом в Дубаи (ОАЭ).

В распоряжении EMKAY более 21000 контейнеров, включая спец оборудование: опен топы (OT), флэт-реки (FR), рефрижераторы (RF).

Основные сервисы охватывают порты стран Ближнего Востока, Восточной Африки, Индии, Северной Европы и порты Средиземноморья.

Из России будут доступны сервисы в

Гамбург / Антверпен / Роттердам / Саутгемптон

Валенсию / Барселону / Геную

порты Персидского залива / Иран

Индию

EMKAY SHIPPING LINES основана в 2008 году в Карачи (Пакистан) на базе контейнерной линии. В настоящий момент компания имеет 3 подразделения:

Emkay Lines

Emkay Logistic

Emkay Break Bulk

Информация и запросы по сервису EMKAY в России

emkay@ru.estma.com / +7 (812) 244 11 39