EMKAY Shipping Line номинирует агента в России
EMKAY SHIPPING LINES LLC – NVOCC / оператор собственного контейнерного парка с головным офисом в Дубаи (ОАЭ) номинирует коммерческим агентом в России компанию «ЭСТМА».
Начиная с 01 февраля 2017 года офисы компании «ЭСТМА» в Санкт-Петербурге и Москве выступают агентом EMKAY Shipping Lines LTD и предлагают клиентам услуги линии в импортном и экспортном направлениях.
EMKAY SHIPPING LINES – Пакистанский NVOCC и оператор собственного контейнерного парка с головным офисом в Дубаи (ОАЭ).
В распоряжении EMKAY более 21000 контейнеров, включая спец оборудование: опен топы (OT), флэт-реки (FR), рефрижераторы (RF).
Основные сервисы охватывают порты стран Ближнего Востока, Восточной Африки, Индии, Северной Европы и порты Средиземноморья.
Из России будут доступны сервисы в
- Гамбург / Антверпен / Роттердам / Саутгемптон
- Валенсию / Барселону / Геную
- порты Персидского залива / Иран
- Индию
EMKAY SHIPPING LINES основана в 2008 году в Карачи (Пакистан) на базе контейнерной линии. В настоящий момент компания имеет 3 подразделения:
Emkay Lines
Emkay Logistic
Emkay Break Bulk
Информация и запросы по сервису EMKAY в России
emkay@ru.estma.com / +7 (812) 244 11 39
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