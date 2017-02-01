Heavylift сервис «Все включено»

Интервью руководителя отдела проектных перевозок ООО «Нептумар» Дмитрия Марасина

Дмитрий Николаевич, Chipolbrok пришел на российский рынок недавно. Каковы первые итоги работы и перспективы, как ваш принципал оценивает потенциал российского рынка?

Действительно, компания «Нептумар» в дополнение к своему традиционному сервису по организации контейнерных перевозок только с 2016 года активно развивает брейк-балковое направление. Начало было положено подписанием линейного соглашения с компанией Chipolbrok в сентябре 2016 года.

В нескольких словах о Chipolbrok можно сказать, что это налаженный линейный сервис с фиксированными портами заходов, географически охватывающий значительную часть мирового рынка брейк-балка, с современными крупнотоннажными специализированными судами в количестве 19 единиц с совокупным дедвейтом около 540 000 тонн, это развитая сеть линейных агентов более чем в пятидесяти странах и безупречная репутация, складывавшаяся десятилетиями.

Несмотря на то, что компания Chipolbrok существует более 65 лет и хорошо известна тем, что занимается, прежде всего, перевозкой проектных и негабаритных грузов, до сих пор у нее не было в России ни своего агента, ни регулярного сервиса. Для «Нептумара» было непросто получить признание и номинацию от такой солидной компании, но в итоге нашему руководству удалось убедить оба головных офиса принципалов в Шанхае и Гдыне, и мы были назначены агентом линии в сентябре 2016.

Ввиду того, что компания Chipolbrok была создана еще в 1951 году и функционирует с превалирующим участием государственного капитала двух стран – Китая и Польши, она достаточно консервативна. Тем не менее, компания находится в постоянном развитии, поиске новых рынков, расширяет географию заходов и модернизирует свой флот. На протяжении всего своего существования Chipolbrok оперировал примерно двадцатью судами плюс-минус несколько единиц в зависимости от конкретного периода. За все это время друг за другом сменилось много их типов и даже несколько поколений флота. На сегодня в строю уже восемьдесят третье по счету судно со дня основания компании. В 2016 году она приросла новым плечом на Россию, но не собирается на этом останавливаться, продолжая развивать другие сервисы.

Открытие направления, ориентированного на Россию, является частью стратегии Chipolbrok по планомерному развитию спектра услуг в Балтийском регионе. Принимая во внимание тот факт, что за последние два года линия пополнила свой флот четырьмя судами новейшего поколения дедвейтом по 31 600 тонн каждое и грузоподъемностью судовых кранов до 700 тонн в тандеме, становится понятно, что она стремится заявить о себе как о новом серьезном игроке непосредственно на Балтике и на российском рынке в целом.

Конкуренция в этом транспортном сегменте, как в общем-то и везде, довольна высока, но в штаб-квартире компании в Шанхае высоко оценивают потенциал российского рынка на сквозном сервисе и отмечают большой интерес традиционных грузовладельцев, проявленный к анонсированному фидерному плечу линии через порт Антверпен. Старт первых перевозок на Россию, практически сразу же после включения порта Санкт-Петербург в действующее расписание, подтверждает актуальность и востребованность этого вида услуг. Несмотря на скромные прогнозы роста глобальных экономик на текущий год и объективные сдерживающие факторы для России в частности, особенно в свете продолжающих действовать санкций, в Chipolbrok выражают уверенность в росте портфеля заказов компании. Безусловно, потребуется определенное время, чтобы все участники транспортного процесса смогли оценить и воспользоваться новыми возможностями линии.

«Нептумар» с недавнего времени представляет в России и другого перевозчика негабаритных и проектных грузов – Sloman Neptun. Какова специфика каждого из этих операторов, есть ли между ними какое-то «разделение труда» – по направлениям, по грузам, по судам?

Если быть точными, то с 1 января 2017 года «Нептумар», развивая далее свой сегмент услуг, связанный с брейк-балковыми грузами, официально стала линейным агентом еще одного судовладельца, компании Sloman Neptun, предлагающей регулярный сервис из Антверпена и Бремена на все основные порты Северной Африки. Схема доставки грузов из или на Россию с помощью «Нептумара» начала функционировать с использованием услуг фидерных операторов на направлении Санкт-Петербург – Антверпен для небольших грузовых партий.

Для более крупных или полных судовых партий возможен заход судов линии непосредственно в наш порт. Как и в случае с Chipolbrok, при перевозках между Санкт-Петербургом и Антверпеном мы пользуемся услугами нашего бизнес-партнера, компании Atlantic Ro-Ro Carriers, в содружестве с которым мы запустили данный сервис, успешно организовали доставку первых партий и продолжаем его совместно развивать. Несмотря на это мы всегда открыты и для работы с другими судовладельцами или операторами флота, как конвенциональными, так и паромными, с целью сокращения транзитного времени и стоимости перевозки.

Отличительная особенность двух новых запущенных брейк-балковых сервисов в том, что заказчик перевозки прежде всего получает сквозной коносамент с портом финального назначения или первоначальной погрузки в России. Это позволяет ему снизить свои риски по организации перевалки в транзитном Антверпене и возложить все координационные действия по промежуточным операциям на саму линию. С другой стороны, использование полных линейных условий, т.е. добавление к ставке морского фрахта стоимости погрузо-разгрузочных работ и в порту погрузки, и в порту выгрузки, позволяет формировать более прозрачную и понятную цену доставки с минимальными надбавками, используя преимущества действующих стивидорных договоров линии. Важно отметить, что такая сквозная стоимость включает в себя услуги по креплению и раскреплению груза на борту на протяжении всей осуществляемой доставки. Таким образом, фрахтователь, заключая договор морской перевозки на линейных условиях с Chipolbrok или Sloman Neptun как перевозчиком при участии линейного агента «Нептумар», получает подтвержденную цену транспортировки по принципу «все включено» из точки «А» в точку «Б». Не менее важно, что переход ответственности к морскому перевозчику начинается с момента размещения груза отправителем на причале порта погрузки, вдоль борта судна, и действует вплоть до выгрузки на причал в порту выгрузки, в рамках действующего расписания, гарантированного линией.

Перед нашей компанией стоит задача по продвижению сервисов Chipolbrok и Sloman Neptun на российском рынке услуг, организации взаимодействия с принципалами и фидерными перевозчиками, и, как результат, привлечению и увеличению грузопотока на обе линии. Безусловно, они отличаются друг от друга и структурно, и по общим показателям. Несмотря на то, что совокупное число судов у двух компаний похожее (у Chipolbrok - 19, у Sloman Neptun – 26), тем не менее, общий тоннаж у Chipolbrok гораздо больше, т.к. сами суда крупнее по водоизмещению. Разница и в том, что у Sloman Neptun на линейном брейк-балковом сервисе задействованы всего четыре универсальных судна из их общего числа. Весь остальной тоннаж компании – это газовозы и танкеры. По региону обслуживания Chipolbrok обеспечивает покрытие основных торговых направлений, можно сказать, в кругосветном режиме, из Китая у них есть сервисы и в восточном, и в западном направлении, которые затем встречаются в Европе. Sloman Neptun работает как региональный перевозчик, сфера его бизнеса ограничена портами Северной и Западной Европы с одной стороны и Средиземного моря с другой. Да и номенклатура перевозимых грузов у этих двух компаний отличны, т.к. у Sloman Neptun есть суда с горизонтальным способом погрузки, в этом отношении он больше напоминает паромную линию, в отличие от чисто океанских судов Chipolbrok, которые можно погрузить или выгрузить только кранами.

Какова сегодня структура и основные тенденции мирового рынка негабаритных и heavylift перевозок и как эти тенденции проявляются на российском рынке. Есть ли какая-то своя, особая специфика у российского рынка? В каком направлении развивается российский рынок, насколько он пострадал от кризиса, можно ли говорить о преодолении кризисных явлений?

Если говорить более предметно, то рынок проектных и негабаритных грузов можно разделить по основным типовым участникам перевозок и по географическому признаку предоставляемых сервисов. Основные группы перевозимых брейк-балковых грузов на любой линии структурно выглядят следующим образом. Тот груз, который может быть уменьшен до размера, позволяющего поштучное размещение в стандартном контейнере, перевозится контейнерными линиями в их собственном контейнерном оборудовании. Другая значительная часть грузов, способная передвигаться накатом или допускающая погрузку на ролл-трейлеры, попадает на борт ро-ро перевозчиков. И уже только на оставшиеся в итоге генеральные грузы претендуют универсальные суда с крановым способом погрузки, в том числе и тоннаж Chipolbrok и Sloman Neptun.

Крупных игроков с охватом регулярного сервиса практически по всему мировому океану наберется едва ли более одного десятка. Среди них есть те, кто осуществляет перевозки в виде последовательных рейсов, на регулярной основе, но по сути в трампе, и есть непосредственно линии в полном смысле этого слова, которые придерживаются фиксированных портов захода, со своими постоянными агентами в каждом из них. Оба наших брейк-балковых принципала как раз и принадлежат к этой второй группе специализированных перевозчиков.

Все тенденции мирового рынка перевозок, безусловно, находят свое отражение в российском его сегменте. Глобальные кризисные явления, которые мы наблюдаем все последние годы, не обошли стороной и Россию. Хотя некоторые крупные инвестиционные проекты, реализуемые в нашей стране, например, на полуострове Ямал, в какой-то мере позволяли довольно долго удержать локальный рынок брейк-балка от слишком резкого падения. Однако, к сожалению, «средняя температура по больнице», если так можно здесь выразиться, медленно, но верно двигает и наш рынок в том же направлении, заставляя компании переформатировать сервисы, искать другие возможности и способы заработка. В целом, с учетом четко прослеживаемой и усиливающейся глобализации в мировой экономике, ни о какой обособленности рынка того или иного груза или какого-то направления перевозок говорить не приходится.

Про преодоление кризисных явлений и намечающихся положительных тенденциях говорится везде очень много. Могу со своей стороны только заметить, что, к сожалению, кризисные явления продолжаются, хотя и не в таком драматическом выражении, как несколько лет назад. Сам рынок брейк-балка более инертен в сравнении, например, с контейнерным. Будем надеяться, что падение замедлилось до минимальных значений и стабилизировалось у нулевых отметок, и в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать уже на положительную динамику.

В свете работы «Нептумара» с двумя названными линиями, и того, что касается роли Санкт-Петербурга как порта назначения, можно сказать, что она, безусловно приоритетна. При одном существенном «но» – когда груз идет, например, в импорте, в адрес получателя, находящегося на Северо-Западе России или непосредственно в самом Петербурге. Однако все сильно меняется, если даже небольшая часть территории России является всего лишь промежуточным звеном в цепи всей интермодальной перевозки. В такой ситуации у грузовладельцев сразу возникает альтернатива использования балтийских портов сопредельных стран или даже Черного и Азовского морей как регионов промежуточной доставки.

Несомненно, что последнее слово в выборе перевозчика всегда остается за заказчиком, тем не менее, в нашей компании уверены, что судоходным линиям Chipolbrok и Sloman Neptun, а также их агенту в России, компании «Нептумар» есть что предложить даже самым взыскательным клиентам. Это, в свою очередь, предъявляет к нам самые высокие требования по презентационному уровню предлагаемого сервиса и ответственности в принятии операционных решений, мотивируя на развитие и расширение бизнеса по перевозке брейк-балковых грузов, ориентированному прежде всего на российских грузовладельцев.