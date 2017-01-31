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BAHRI подписывает с ТЭК "ПОСЕЙДОН" и выходит на российский рынок

31 января 2017, 13:22 / SeaNews / Рейтинг: 328

BAHRI – The National Shipping Company of Saudi Arabia (www.bahri.sa) – номинирует коммерческим агентом компанию «ТЭК ПОСЕЙДОН» и выходит на российский рынок.

16 января 2017 года центральным офисом судоходной компании BAHRI в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) было принято решение об официальном выходе на российский рынок, а также о назначении коммерческим агентом компании в России ТЭК «ПОСЕЙДОН».

BAHRI – известный линейный ро-ро перевозчик, оперирующий сервисами, которые соединяют порты стран Ближнего Востока, Восточной Африки, Индии с портами Европы, и портами США.

В России основными сегментами рынка BAHRI являются рынок колесной и гусеничной техники, тяжеловесных и негабаритных грузов.

По словам директора по развитию компании ТЭК «Посейдон» Алексея Гагаринова, переговоры на всех этапах проходили очень интересно. «Переговорный процесс продолжался больше года и был очень интенсивным. Мы обменивались идеями, опытом, были интересные дискуссии. Важно то, что все понимали задачу – соответствовать интересам наших клиентов и сделать так, чтобы клиентам с нами было комфортно».

«Так, например, помимо стандартной схемы перевозки через порт Бремерхафен мы также сможем предложить регулярный прямой сервис из Санкт-Петербурга в такие порты как Джибути, Джидда, Джебель-Али, Момбаса, Даммам, Абу-Даби и т.д., что важно для клиентов, чья продукция из-за определенных ограничений не может переваливаться в странах Евросоюза. В то же время, нашим клиентам в Республике Беларусь мы предлагаем удобный регулярный прямой сервис из порта Гданьск».

Особенностью ро-ро судов BAHRI является их универсальность. Все суда оснащены кормовой аппарелью, двумя кранами грузоподъемностью по 120 тонн каждый, возможностью перевозки контейнеров до 300 TEUs.
Как стало известно SeaNews, основным терминальным партнером при осуществлении прямых заходов судов BAHRI будет выступать ММПК «Бронка» – как пояснили в ТЭК «Посейдон», это обусловлено размерами и конструктивными особенностями судов линии.

BAHRI (National Shipping Company of Saudi Arabia) основана в 1978 году. Центральный офис компании находится в столице Саудовской Аравии – г. Эр-Рияд. Флот компании насчитывает 58 судов. В настоящий момент компания имеет 4 основных бизнес подразделения:

  • BAHRI LOGISTICS
  • BAHRI DRY BULK
  • BAHRI CHEMICALS
  • BAHRI OIL

Контактная информация о сервисе BAHRI в России: sales@tekposeidon.eu
Ph.: + 7 921 985 93 71

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