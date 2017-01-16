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Линейное судоходство Агент

ООО «Нептумар» номинировано генеральным агентом Sloman Neptun

16 января 2017, 15:40 / SeaNews / Рейтинг: 152

C 01 января 2017 года ООО «Нептумар» номинировано генеральным агентом немецкой судоходной компании «SLOMAN NEPTUN» на территории Российской Федерации.

“SLOMAN NEPTUN” осуществляет регулярный еженедельный сервис, согласно линейному расписанию, между портами Северной Европы и странами северной Африки: Алжира, Туниса, Ливии, Морокко, а также Мальты.

Линейные суда компании осуществляют перевозки всех видов генеральных и проектных грузов, включая брейк-балк и контейнеры, опасные грузы, накатную технику и любые виды оборудования.

Дедвейт сухогрузных судов линии составляет от 8 000 до 12 750 тн. Все они оборудованы собственными кранами способными перегружать тяжеловесы от 72 до 300 тн при работе в тандеме, в зависимости от типа конкретного судна.

Доставка в п.Санкт-Петербург будет осуществляться как прямыми заходами флотом «SLOMAN NEPTUN» при наличии достаточной судовой партии, так и с перевалкой через порт Антверпен для небольших партий и контейнеров.


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О Компании «SLOMAN NEPTUN».

Компания была основана в 1873 году, в Бремене, под первоначальным названием «NEPTUN», с регулярным морским сообщением между Германией и портами Пиренейского полуострова. Начав свой бизнес с нескольких небольших судов, на сегодня компания с более чем со ста сорока летней историей, оперирует двадцатью шестью современными судами. Трамповая часть флота включает в себя шестнадцать газовозов и химовозов, шесть танкеров для перевозки нефтепродуктов и их производных, с одной стороны и линейный флот, занятый на регулярных сервисах, состоящий из четырех универсальных сухогрузов в том числе ро-ро и ло-ло типов, с другой.

Для большей информации: www.sloman-neptun.com

О Компании “Нептумар”

ООО “Нептумар” была основана в 2004 году в Санкт-Петербурге, совместно с немецким холдингом Döhle Group, с представительствами  в 15 странах Европы. Компания представляет интересы контейнерных и конвенциональных судоходных компаний в России, а так же специализируется на предоставлении услуг по международным перевозкам, включая международный и внутренний транспорт, складским услугам и таможенному оформлению.

Для большей информации: www.neptumar.ru

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