15 самых дорогих парусников мира

Кто-то отдает предпочтение эксклюзивным круизам на борту роскошного лайнера, а другие идут под парусом. 15 супердорогих парусных яхт – в порядке возрастания стоимости.

15. Ludynosa G – 9,2 млн долларов

Открывает список парусник «Ludynosa G», который был построен в 2005 году на новозеландской верфи Fitzroy Yachts. В настоящее время судно продается за 8,25 млн евро (около 9,2 млн долларов).

Экстерьер парусника был разработан конструкторским бюро Dubois Naval Architects, а за интерьер отвечали специалисты из Redman Whiteley Dixon. В четырех элегантных каютах могут разместиться до десяти гостей. Плюс на борту могут постоянно находиться шесть членов экипажа, для которых отведены еще три каюты. Над рулевой рубкой находится палуба, где хозяева и гости могут отдыхать и принимать солнечные ванны, а вечеринки и обеды можно устраивать прямо на свежем воздухе.

Парусник приводит в движение двигатель Caterpillar мощностью 700 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость на воде до 14 узлов. Длина лодки достигает 37,5 м, а ширина в самой широкой части судна – 8,2 м.

14. Bliss – 13,25 млн долларов

Этот парусник тоже выставлен на продажу, но его ценник значительно превосходит предшественника. Судно было построено другой новозеландской компанией, Yachting Developments, в 2010 году. Внешний вид парусника также был разработан специалистами Dubois Naval Architecture, а над интерьером трудились представители Design Unlimited. Результатом совместного труда двух именитых компаний стала конструкция, которая была признана одной из лучших и получила премию на Showboats Design Award. На паруснике одновременно могут отдыхать до восьми гостей, для которых оборудовано три эксклюзивные каюты. Обслуживает гостей экипаж из пяти человек.

Это одна из немногих парусных яхт, на которой можно совершить скоростной круиз. Фактически, это идеальное судно для гонок.

Парусник Bliss оснащен двигателем Caterpillar мощностью 510 л.с., который считается одним из самых популярных в своем сегменте. Размеры яхты – 36,8 м в длину и 8,4 м в ширину.

13. Lady B – 20 млн долларов

Внешний вид «Lady B» был создан Dubois Naval Architects. Специалисты Rhoades Young Design разработали современный интерьер с аналогом беседки и светлым двухуровневым салоном.

Этот суперсовременный катер был построен пять лет назад на голландской верфи Vitters Shipyard, после чего лодка прошла через длительный процесс переоснащения, который завершился только в прошлом году. Сегодня парусник «Lady B» питается от двигателя Caterpillar (750 л.с.), который позволяет развить скорость до 13,5 узлов.

Размер этой лодки 44,7 м в длину и 9 м в ширину. Семь гостей могут разместиться в одной просторной спальне, двух двухместных каютах или в кабинете, который легко трансформируется в еще одну спальную комнату. Обслуживать судно должно шесть членов экипажа.

В настоящее время Lady B продается за 17,9 млн евро (около 20 млн долларов). Недельная фрахтовая ставка при аренде яхты – от 88 000 до 100 000 евро.

12. Meteor – 28 млн долларов

Это судно тоже продается, компания из Монако Edmiston & Company просит за него 25 млн евро, что в долларовом эквиваленте примерно равно 28 млн. Экстерьер этого парусника был разработан Джоном Олденом и Джоном Манфордом. Последний, кстати, отвечал и за дизайн интерьера.

Одной из самых примечательных особенностей этого судна можно считать уникальную библиотеку, полностью выполненную из красного дерева. Одна просторная спальня и две двухместные каюты могут вместить до шести человек, для обслуживания которых на борту должны находиться девять членов экипажа.

Несмотря на довольно внушительные размеры (51,59 м в длину и 9,24 м в ширину), «Meteor» может идти на скорости немногим менее 15 узлов.

Недельная ставка фрахта – от 126 000 долларов.

11. Panthalassa – 33,4 млн долларов

Парусник «Panthalassa» выставили на продажу несколько месяцев назад. Разработанное яхтенным дизайнером Роном Холландом судно было построено пять лет назад на итальянской верфи Perini Navi. Дизайном интерьера занимался всемирно известный архитектор Норман Фостер, создавший светлое и почти воздушное пространство. В уютных каютах «Panthalassa» могут с комфортом разместиться до 12 гостей. В зависимости от предпочтений гостей две из шести имеющихся кают можно трансформировать в единое пространство. На борту могут одновременно находиться 10 членов экипажа.

Самой достойной внимания особенностью парусника является плавучий бар. Парусник оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar по 2800 л.с., что позволяет ему развивать скорость до 10 узлов.

10. Vertigo – 50 млн долларов

У «Vertigo», что в переводе означает «головокружение», действительно умопомрачительный ценник. 67-метровое судно является девятым по величине парусником мира. И до настоящего времени это самый большой парусник, построенный в Южном полушарии – его создала новозеландская компания Alloy Yachts в 2011 году.

Уникальный черно-белый полированный экстерьер – заслуга дизайнера Филиппа Бриана, а над внутренним убранством трудились специалисты компании Christian Liaigre Interior Design. Их совместная работа перенесла современную городскую атмосферу на морские просторы. Интерьер в стиле лофт дополнен плавными поверхностями и стильной мебелью в монохромных оттенках. На борту одновременно могут находиться до 12 гостей, которых не должен пугать даже штормовой ветер, – специальные стеклянные экраны защищают от любой непогоды. По оценкам экспертов, строительство лодки обошлось в 50 млн долларов, однако ни финансовых, ни технических документов на судно в открытом доступе нет.

9. M5 – 50 млн долларов

Построенная в 2004 году, лодка «M5», ранее известная как «Mirabella V», является суперяхтой с парусным вооружением шлюпа. С длиной 78,4 м она является самой большой мачтовой яхтой из когда-либо построенных в мире – и в целом шестой по величине на планете.

Этот шлюп был построен в английском Саутгемптоне на верфи Vosper Thorneycroft. Экстерьер был создан Роном Холландом для американского яхтсмена Джо Виттория, который до момента продажи владел судном на протяжении семи лет. Интерьером занималась супруга владельца, Лучана Виттория.

Затем пришел покупатель с 50 миллионами долларов и новыми идеями относительно судна. Так в его внешний вид и название были внесены изменения. Кроме того, лодка была расширена на 3,2 метра. На этот раз за переоснащение интерьера отвечали специалисты компании Redman Whiteley Dixon. Обновленный парусник, способный разместить на борту до 12 человек, был снова спущен на воду в 2013 году.

8. Pilar Rossi – 65 млн долларов

Восьмое судно в списке, оно же 11-е по величине в мире – длина «Pilar Rossi» превышает 64 м. А в 1989 году, когда компания Alucraft взялась за ее перестройку для легенды «Формулы-1» Нельсона Пике, это была вполне заурядная 33-метровая моторная яхта. Затем в игру вступил дядя Нельсона, Маурисио Пике, сам военно-морской архитектор. Наряду с Винченцо Руджеро и Альберто Меркати он переработал «Pilar Rossi» в парусный тримаран. Были добавлены аутригеры и две мачты. Все эти дополнительные возможности были созданы английской компанией Formula Yacht Spars.

К первоначальной стоимости лодки прибавились колоссальные затраты на ремоделирование, которые в совокупности, по экспертным оценкам, составили 65 млн долларов. Можно предположить, что, если бы часть работ выполнял не член семьи, то они обошлись бы еще дороже. Вивиан Пике, жена Нельсона, разработала интерьер парусника «Pilar Rossi». Она декорировала каюты, которые теперь могут принять до 18 гостей. Вероятно, большое семейство Нельсона, в котором семеро детей, занимает все пространство, когда совершает прогулки на яхте.

7. Sybaris – 70 млн долларов

«Sybaris» занимает восьмую строчку в рейтинге больших парусников и вторую по величине среди парусников, построенных на итальянской судоверфи Perini Navi. Что делает эту яхту столь уникальной? Ну, во-первых, размеры: длина парусника – 70 м. А, во-вторых, затраты на строительство, которые оцениваются примерно в 70 млн долларов. Дизайнером экстерьера парусника выступил Филипп Бриан, над интерьером работали креативные мастера из PH Design. «Sybaris» был спущен на воду только в начале этого года. Парусник построен для Билла Дюкера, который уже владеет 52-метровой суперяхтой «Rasselas» и 32-метровым парусником «Shanakee».

Судно оснащено двумя дизельными двигателями MTU 16V 2000 M72, которые могут разогнать судно до 17,5 узлов. Шесть эксклюзивных кают способны принять 12 гостей, а работоспособность судна обеспечивают и поддерживают 11 членов экипажа.

6. Athena – 70 млн долларов

Построенный на нидерландской верфи Royal Huisman для Джеймса Кларка 12 лет назад парусник «Athena» – это то, что называют классическим трехмачтовым судном. Несмотря на то, что первоначальная стоимость роскошного плавсредства составляла 95 млн долларов, в настоящее время ценник снижен «всего» до 62,42 млн евро (около 70 млн долларов). Внешний вид парусника – заслуга Питера Билдснийдера (в сотрудничестве с бюро Dykstra Naval Architects), а интерьером занималась Ребекка Брэдли. 10 гостей могут разместиться в пяти каютах, а одновременно обслуживать судно может 21 член экипажа.

Эффектный парусник имеет на своем борту библиотеку, джакузи и кинотеатр. Кроме того, здесь есть панорамная площадка, на морском сленге называемая «вороньим гнездом».

Само судно оснащено двумя двигателями Caterpillar мощностью 2000 л.с., позволяющими развить скорость до 19 узлов. С размерами 90 м в длину и 12,2 м в ширину «Athena» входит в пятерку крупнейших парусников мира.

5. Ahimsa – 80 млн

Открывает пятерку самых дорогих парусников мира «Ahimsa», которая благодаря своим габаритам является десятым по величине парусником мира. Имея длину 66 м, с момента постройки в 2011 году и по сей день «Ahimsa» считается крупнейшим судном, созданным на голландской верфи Vitters.

Длина парусника – не единственная отличительная черта. Усовершенствованное парусное вооружение шлюпа является одним из самых высоких в мире. Из-за большого размера его 83-метровый парус из углеволокна доставляли в Нидерланды из Южных Спорад двумя частями. В дополнение к этому, «Ahimsa» может похвастаться самым большим художественным оформлением на холсте – парус был расписан норвежским художником Магне Фурухольменом. Команда Redman Whiteley Dixon, занимавшаяся дизайном интерьера, только дополнила существующее великолепие. Что же касается экстерьера, то он был выполнен архитекторами из Dubois Naval Architects.

Парусник оснащен огромным композитным рулем от Green Marine. Это обеспечивает паруснику превосходное управление и маневрирование, и швартовка яхты проходит более гладко.

4. Aquijo – 85 млн долларов

Четвертое место в списке занимает «Aquijo», третий по величине парусник, когда-либо построенный в мире. Эта уникальная лодка стала результатом совместной работы компаний Vitters и Oceanco. Только эта фраза дает представление, почему судно стоит 85 млн долларов.

В открытых источниках не так много информации об «Aquijo», наверняка известно только то, что 85-метровый парусник был построен в прошлом году двумя нидерландскими судоверфями. Процесс проектирования и строительства велся в тесном сотрудничестве с нынешним владельцем, который также остается неизвестным.

Экстерьер парусника разработал Билл Трипп, а интерьер создали в компании Dölker + Voges. Компоновка салона обеспечивает четкие линии, которые в полной мере соответствуют высококлассным судовым надстройкам. Строители, проектировщики и дизайнеры в один голос утверждают, что парусник «Aquijo» представляет собой очень сложный комплекс.

3. Sea Cloud – 100 млн долларов

Парусник «Sea Cloud» сменил множество имен: «Hussar V», «Angelita», «Patria» и «Antarna». Эта лодка помнит Вторую мировую войну. Великовозрастный парусник был построен в 1931 году на верфи Krupp Germaniawerft в германском Киле. Во время Второй мировой войны, тогда еще под именем «Hussar V», он был зафрахтован вооруженными силами Соединенных Штатов, а после войны был возвращен в частную собственность.

Затем уникальным кораблем владел доминиканский диктатор Рафаэль Трухильо, который дал ему название «Angelita». В 1978 году, когда судно купил Клиффорд Барбор, оно было передано на масштабную реставрацию. Этот процесс обошелся новому владельцу в 100 млн долларов.

Парусник «Sea Cloud» был разработан компанией Cox & Stevens. На его борту могут одновременно разместиться 34 гостя и 60 человек обслуживающего персонала и членов экипажа. Помимо того, что это третье по дороговизне судно мира, это еще и самый большой в мире парусник – длина его корпуса превышает 96 м.

2. Eos – 111 млн долларов

Мы в одном шаге от знакомства с самой дорогой парусной яхтой мира. Но сначала давайте посмотрим на судно, занимающее почетное второе место. Это «Eos», имеющий 82,6 м в длину, однако если брать в расчет его бушприт, то длина яхты увеличивается до 92,93 м. С такими габаритами неудивительно, что «Eos» занимает четвертую строчку в рейтинге самых больших парусников мира. Строительство, начавшееся в 2006 году на верфи Lürssen в немецком Бремене, продолжалось три года. По приблизительным оценкам экспертов, в строительство было вложено порядка 100 миллионов евро (около 111 млн долларов).

Эта трехмачтовая шхуна была построена для миллиардера, кино- и медиамагната Барри Диллера, но во время строительства эта информация была засекречена. Все, что на тот момент было известно о паруснике, так это то, что экстерьер был выполнен по эскизам компании Langan Design, а разработкой интерьера занимался декоратор Франсуа Катру. Пять лет назад судно было переоборудовано на верфи Royal Huisman, и в первом же рейсе парусник загорелся и вынужден был вернуться в доки на ремонт. На борту было 16 человек, к счастью, никто не пострадал.

1. Maltese Falcon – 150-300 млн долларов

Завершает список самый большой парусник, созданный на верфи Perini Navi, «мальтийский сокол» – «Maltese Falcon». Помимо того, что это самый дорогой парусник, это еще и второе по величине парусное судно в мире – длина его корпуса составляет 88 м.

Эта элитная яхта с полным парусным вооружением была построена для покойного американского венчурного инвестора Тома Перкинса. Еще в 2007 году в одном интервью Перкинс сказал, что яхта стоит более 150, но менее 300 миллионов долларов. Так как он не захотел быть более конкретным, о точной стоимости «Мальтийского сокола» можно только догадываться. Сегодня парусником, куда можно пригласить до 12 гостей, владеет Елена Амбросиаду. Обслуживанием и поддержанием работоспособности судна занимается 22 члена экипажа. С точки зрения мощности парусник может развить скорость до 24 узлов.

Экстерьер самого дорогого парусника стал результатом творческой мысли Perini Navi и яхтенного дизайнера Жерара Дийкстра, а над интерьером работали специалисты бюро Кена Фрейвоха. Чтобы соответствовать колоссальному ценнику и высокотехнологичным системам, Фрейвох оснастил лодку интерьером, в котором грамотно скомбинирован хай-тек и индустриальный шик.