Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
7 июля 2017
15:51Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
26 июня 2017
15:34Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
9 июня 2017
10:50Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
26 мая 2017
15:45Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
12 мая 2017
17:20Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
28 апреля 2017
15:09Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
14 апреля 2017
10:04Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
22 марта 2017
15:52Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
6 марта 2017
16:20Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
17 февраля 2017
15:46Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
Безработные контейнеровозы

Безработные контейнеровозы

21 июля 2017, 16:08 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 262

Простаивающих судов стало меньше

По состоянию на 10 июля флот безработных контейнеровозов сократился – как по количеству судов, так и по их суммарной вместимости.
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.

Подписка на аналитику SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:

     

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Оперативная аналитика
21 июля 2017
16:08Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
14:56Мировые лидеры нарастили контейнерооборот в первом полугодии
11:04Финские лидеры – итоги полугодияSeaNews Club material
10:41ТрансКонтейнерные перевозки
20 июля 2017
16:17Финансы Panalpina
14:56Контейнерооборот Гданьска
13:02Ставки растут с началом нового зернового сезонаSeaNews Club material
19 июля 2017
16:46New Weekly №45 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 6 месяцев 2017г.SeaNews Club material
16:44New Weekly №45 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 6 месяцев 2017г.SeaNews Club material
16:01В Антверпене растут сталь, нефть и контейнеры
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное