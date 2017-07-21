Мировые лидеры нарастили контейнерооборот в первом полугодии

К показателям 2016 года

За первые 6 месяцев 2017 года контейнерооборот Шанхая увеличился по сравнению с первым полугодием 2016 года на 9,6% — до 19,6 млн. TEU. В июне порт перевалил 3,4 млн TEU — на 4% меньше, чем в мае этого года, но, в то же время, на 8,3% больше, чем в июне 2016 года.

Сингапур по итогам полугодия нарастил контейнерооборот на 6,4% — до 16,15 млн TEU. В июне через причалы Сингапура прошло 2,82 млн TEU. Это на 5,6% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 8,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.