Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
21 июля 2017
11:04Финские лидеры – итоги полугодияSeaNews Club material
20 июля 2017
16:39Роттердам увеличил долю на контейнерном рынке
14:56Контейнерооборот Гданьска
19 июля 2017
16:44New Weekly №45 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 6 месяцев 2017г.SeaNews Club material
14 июля 2017
15:57Грузы Дела
5 июля 2017
11:18Контейнерооборот Гданьска
4 июля 2017
10:07Все контейнеры ФинляндииSeaNews Club material
30 июня 2017
11:53Контейнерооборот лидеров
28 июня 2017
13:36Контейнерооборот УкраиныSeaNews Club material
10:32Контейнеры Прибалтики SeaNews Club material
Контейнерооборот Сингапур Шанхай

Мировые лидеры нарастили контейнерооборот в первом полугодии

21 июля 2017, 14:56 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 231

К показателям 2016 года

За первые 6 месяцев 2017 года контейнерооборот Шанхая увеличился по сравнению с первым полугодием 2016 года на 9,6% — до 19,6 млн. TEU. В июне порт перевалил 3,4 млн TEU — на 4% меньше, чем в мае этого года, но, в то же время, на 8,3% больше, чем в июне 2016 года.

Сингапур по итогам полугодия нарастил контейнерооборот на 6,4% — до 16,15 млн TEU. В июне через причалы Сингапура прошло 2,82 млн TEU. Это на 5,6% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 8,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Оперативная аналитика
21 июля 2017
16:08Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
14:56Мировые лидеры нарастили контейнерооборот в первом полугодии
11:04Финские лидеры – итоги полугодияSeaNews Club material
10:41ТрансКонтейнерные перевозки
20 июля 2017
16:17Финансы Panalpina
14:56Контейнерооборот Гданьска
13:02Ставки растут с началом нового зернового сезонаSeaNews Club material
19 июля 2017
16:46New Weekly №45 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 6 месяцев 2017г.SeaNews Club material
16:44New Weekly №45 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 6 месяцев 2017г.SeaNews Club material
16:01В Антверпене растут сталь, нефть и контейнеры
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное