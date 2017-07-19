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Самый инновационный в мире катамаран

21 июля 2017, 12:32 / SeaNews / Рейтинг: 220

Отправился в кругосветку

Катамаран «Energy Observer», созданный во Франции, отправился в шестилетний кругосветный круиз по сотне городов мира. Причем использоваться будет только возобновляемая энергия, без грамма вредных выбросов.

Работали над проектом более полусотни конструкторов, ученых и дизайнеров. В результате мир увидело новейшее судно, способное генерировать и использовать энергию природных носителей – воды, воздуха и солнечного света.

На катамаране установлено до 120 кв. метров солнечных батарей, два ветрогенератора, электролизная установка для выработки водорода, который будет служить источником энергии в ночное время, а также кайт-парус, коорый приводит в действие электрогенерирующую турбину. И все это компактно размещается на 30-метровом судне, оставляя еще много места для путешественников, которых на протяжении всего пути будет двое — Жером Делафосс и Викторьен Эруссарда. Оба они – очень опытные яхтсмены и знают о море почти все.

Судно стартовало в Париже и направилось в Атлантику.

По материалам https://scanmarine.ru/

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