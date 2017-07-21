Грузинские нелегалы в морском контейнере

Добрались до Канады

Четверо мужчин были обнаружены вчера в морском контейнере в порту Монреаль. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, пожелавший остаться неизвестным, они прятались на судне «OOCL Montreal», которое прибыло в порт после заходов в Гамбург и Антверпен.

По данным местных СМИ, мужчины – выходцы из Грузии, на вид им около 30 лет. Они были госпитализированы в связи с обезвоживанием организма.

Канадский представитель OOCL в Торонто от комментариев отказался, но пояснил, что «идет внутреннее расследование», и компания сотрудничает с пограничной службы Канады (CBSA).

«Власти рассматривают этот случай как незаконный въезд в страну», – сказал Эрик Гассе, констебль Королевской канадской конной полиции. CBSA от комментариев отказалось.