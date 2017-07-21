Пассажирский теплоход оборвал линию электропередач

На Дальнем Востоке затонул буксир

По данным ГМСКЦ, 20 июля в 9-10 танкер «Белогорск», судовладелец ООО «Транснефть», порт приписки Находка, в Японском море в заливе Петра Великого южнее острова Рейнеке обнаружил дрейфующую иностранную полузатопленную деревянную шхуну длиной 8-12 м без экипажа. МСКЦ Владивосток дал оповещение судам на 16 канале УКВ, Гидрографической службой Тихоокеанского флота произведено оповещение в SAFЕTY-NET о навигационной опасности.

В 9-58 20 июля пассажирский теплоход «Георгий Жуков» ООО «ВодоходЪ», следовавший по маршруту Мышкин – Москва, Северный речной вокзал с 233 пассажирами на борту, на 116 км водного пути канала им. Москвы произвел обрыв двух линий электропередачи ВЛ35кВт. Отключилась береговая подстанция электросети. Судно следует по маршруту, жертв и травм нет. Разлива нефтепродуктов и препятствий судоходству нет.

В 2-25 21 июля в районе морского терминала Светлое в бухте Ольга Приморского края «МБ-348», судовладелец ОАО «Приморские лесопромышленники», порт приписки Находка, по причине неисправности буксирного устройства во время проведения буксирной операции перевернулся и затонул. Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды и отрицательного влияния на работу порта нет. Подъем «МБ-348» планируется судовладельцем после обследования судна водолазами.