Плавучий мусорный бак от Wartsila

Получил Турку

Проект Wärtsilä по установке в Финляндии плавучих мусорных баков компании Seabin набирает обороты. Сегодня один из таких плавучих баков в тестовом режиме был установлен на реке Аурайокки в гостевой гавани Турку.

За его эксплуатацию и содержание будет отвечать управление коммунальным имуществом города Турку и гостевая гавань Турку. Также в тестовом режиме будет опробованы сорбенты, применяемые для сбора нефти с поверхности воды. Их установят в специальных мешках.

Стоит отметить, что в мае Wärtsilä отдала в безвозмездное пользование два плавучих мусорных бака – городу и порту Хельсинки. В результате тестовых испытаний были улучшены системы крепления, которые наиболее соответствуют местным условиям.