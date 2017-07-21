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Финляндия Экология Проект Wartsila

Плавучий мусорный бак от Wartsila

21 июля 2017, 11:31 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 194

Получил Турку

Проект Wärtsilä по установке в Финляндии плавучих мусорных баков компании Seabin набирает обороты. Сегодня один из таких плавучих баков в тестовом режиме был установлен на реке Аурайокки в гостевой гавани Турку.

За его эксплуатацию и содержание будет отвечать управление коммунальным имуществом города Турку и гостевая гавань Турку. Также в тестовом режиме будет опробованы сорбенты, применяемые для сбора нефти с поверхности воды. Их установят в специальных мешках.

Стоит отметить, что в мае Wärtsilä отдала в безвозмездное пользование два плавучих мусорных бака – городу и порту Хельсинки.  В результате тестовых испытаний были улучшены системы крепления, которые наиболее соответствуют местным условиям.

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