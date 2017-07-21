Финские лидеры – итоги полугодия

Контейнерооборот трех крупнейших портов увеличился

Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии по итогам первого полугодия 2017 года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4,3% и составил почти 721 тыс.