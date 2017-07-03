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Ж/д перевозки Контейнерные перевозки ТрансКонтейнер

ТрансКонтейнерные перевозки

21 июля 2017, 10:41 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 228

Итоги первого полугодия и второго квартала

ТрансКонтейнер опубликовал операционные показатели за первое полугодие 2017 года.

Суммарный объем перевозок с использованием вагонного и контейнерного парка компании, включая перевозки собственных контейнеров на платформах третьих лиц, составил 860 тыс. TEU – на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе транзит увеличился на 72,3% до 53,4 тыс. TEU, импорт – на 44,3% до 151,3 тыс. TEU, экспорт – на 21,9% до 215,6 тыс. TEU, внутренние перевозки – на 6,7% до 439,7 тыс. TEU.

Перевозки на платформах ТрансКонтейнера выросли в первом полугодии 2017 года на 19,2% и составил 800 тыс. TEU. Объем обработки контейнеров на терминалах увеличился на 7,6% и составил 622 тыс. TEU.

Рост показателей в компании объясняют ростом российского железнодорожного контейнерного рынка в целом. По данным ТрансКонтейнера, в первом полугодии объем перевозок вырос на 19,8% до 1,8 млрд TEU, при этом транзит увеличился на 71,3% до 177 тыс. TEU, импорт – на 39,4% до 330 тыс. TEU, экспорт – на 19,4% до 467,3 тыс. TEU и внутренние перевозки – на 7,5% до 866,9 тыс. TEU.

Во втором квартале ТрансКонтейнер перевез с использованием вагонного и контейнерного парка компании, включая перевозки собственных контейнеров на платформах третьих лиц, 436,4 тыс. TEU – на 14,2% больше, чем годом ранее. В том числе транзит увеличился на 89,2% до 30,3 тыс. TEU, импорт – на 48,8% до 77,4 тыс. TEU, экспорт – на 14,4% до 102,8 тыс. TEU, внутренние перевозки – на 0,8% до 226 тыс. TEU. Объем терминальной обработки контейнеров вырос на 6,5% и составил 332 тыс. TEU.

Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок вырос во втором квартале на 17,3% до 947,5 тыс. TEU. В том числе транзит увеличился на 66,3% до 99,9 тыс. TEU, импорт – на 44,4% до 169,2 тыс. TEU, экспорт – на 16,3% до 230,7 тыс. TEU, внутренние перевозки – на 3,6% до 447,7 тыс. TEU.

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