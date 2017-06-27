Оборудование для теплоэлектростанции

Доставила во Вьетнам FESCO

Транспортная группа FESCO поделилась опытом доставки оборудования группы компаний «Силовые машины» на строящуюся во Вьетнаме теплоэлектростанцию «Лонг Фу-1». Компания осуществляла полное транспортно-экспедиционное сопровождение перевозки.

Негабаритный и тяжеловесный груз общим весом 444 тонны и объемом 1 426 куб. м был перевезен со складов в Дуйсбурге (Германия), Веттере (Германия) и Измире (Турция) в порт Хошимин (Вьетнам).

Для проекта специалисты FESCO разработали индивидуальную интермодальную схему, доставка осуществлялась тремя партиями в тесной координации с представителями заказчика, агентами и перевозчиками. Общее транзитное время составило 50 суток.

Как рассказали SeaNews в компании, основными точками маршрута были г. Измир – порт Измир – Хошимин, г. Веттер – порт Антверпен – Хошимин и Дуйсбург – порт Роттердам – Хошимин. По суше груз доставлялся автомобилями.