Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
17 июля 2017
10:17На Тихорецкую состав отправится
09:1317 июля в истории транспортной отрасли
6 июля 2017
09:096 июля в истории транспортной отрасли
5 июля 2017
09:485 июля в истории транспортной отрасли
3 июля 2017
11:45Погрузка двух основных грузов выросла
30 июня 2017
16:29РЖД Логистика привезла трофейный паровоз
28 июня 2017
09:4628 июня в истории транспортной отрасли
27 июня 2017
09:2727 июня в истории транспортной отрасли
21 июня 2017
09:4721 июня в истории транспортной отрасли
15 июня 2017
14:35Соглашение по Port Community System
Железная дорога История

21 июля в истории транспортной отрасли

21 июля 2017, 09:25 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 162

События и факты

1904 год. Завершено строительство Великой Сибирской магистрали, длившееся 13 лет. Официальное открытие железной дороги состоялось 1 января следующего года.

Европа узнала о Транссибе на Всемирной выставке 1900 г. в Париже, где Россия впервые заявила о ведущемся строительстве Сибирской железной дороги. Великая Сибирская магистраль — грандиозное техническое сооружение — была самой протяженной железной дорогой в мире. Строители проложили ее через непроходимую тайгу и скалистые горы Забайкалья, преодолели огромные трудности, связанные с суровым климатом, а в ряде мест и с вечной мерзлотой.
По тому времени Великая Сибирская магистраль строилась чрезвычайно быстрыми темпами и была завершена менее чем за 15 лет. Таких темпов строительства история еще не знала. Благодаря железной дороге в экономическую жизнь России были вовлечены новые труднодоступные районы. Транссибирская магистраль стала одной из главных железных дорог России.

По темпам строительства железной дороги Великий Сибирский путь (а ныне Транссиб) поражал воображение современников: за 13 с половиной лет (с 1891 по 1904 годы) был проложен непрерывный рельсовый путь для движения поездов от Миасса на Южном Урале, западнее Челябинска, и Котласа на берегу Северной Двины — до Владивостока и Порт-Артура на берегу Тихого океана.

Всего за четверть века строительства Великой Сибирской железной дороги было проложено 12 120 верст рельсового пути (включая КВЖД, Южно-Маньчжурскую линию, участки Миасс — Челябинск, Пермь — Екатеринбург, Вятка — Котлас и все ветви второго плана), спрямлено и усилено 3465 верст главного хода и построены вторые пути на протяжении 3655 верст. Фактическая протяженность Транссибирской магистрали по главному пассажирскому ходу составляет 9288,2 км. По этому показателю она является самой длинной на планете, пересекая по суше почти всю Евразию. Началом Транссибирской магистрали уже около 70 лет считается Ярославский вокзал Москвы. Завершение Транссиба на восточной окраине России — Владивостокский вокзал — находится на берегу бухты Золотой Рог Японского моря.
Транссиб проходит с запада на восток по территории двух континентов: Европы (1777 км) и Азии (7512 км). На Европу приходится 19,1 % длины Транссиба, на Азию — 80,9 %. Условной границей Европы и Азии принят 1778 км Транссиба, близ города Первоуральска.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
21 июля 2017
16:3715 самых дорогих парусников мира
16:08Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
14:56Мировые лидеры нарастили контейнерооборот в первом полугодии
12:32Самый инновационный в мире катамаран
12:06Грузинские нелегалы в морском контейнере
11:41Пассажирский теплоход оборвал линию электропередач
11:31Плавучий мусорный бак от Wartsila
11:04Финские лидеры – итоги полугодияSeaNews Club material
10:41ТрансКонтейнерные перевозки
09:55Оборудование для теплоэлектростанции
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное