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грузооборот Контейнерооборот Роттердам

Роттердам увеличил долю на контейнерном рынке

20 июля 2017, 16:39 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 75

Перевалка российского мазута сократилась

Администрация порта Роттердам опубликовал операционные показатели за первое полугодие 2017 года.

Грузооборот порта увеличился на 3,9% и составил 237,98 млн тонн. Большинство сегментов номенклатуры выросли в объемах.

Контейнерооборот через Роттердам вырос на 9,3% и составил 6,7 млн TEU. В тоннах перевалка контейнерных грузов увеличилась на 10,4% до 69,6 млн тонн.

Оборот фидерных контейнеров вырос на 22,6%, deep sea перевозки через Роттердам увеличились на 6,3%. Как отмечают в Администрации порта, примерно треть всех «движений» приходится на трансшипмент.

Short sea объемы на внутриевропейском трейде выросли на 9,7%. Особенно заметен рост на скандинавском и балтийском направлениях. Brexit пока никак не сказался на грузопотоке на/из Великобритании.

Доля Роттердама в суммарном контейнерообороте портов на рейндже Гамбург – Гавр увеличилась с 29% в первом квартале 2016 года до 30,9% в первом квартале 2017. Как отмечают в порту, это самый высокий показатель за последние 15 лет.

Оборот ро-ро грузов вырос на 5,5% до 11,7%.

Перевалка сырой нефти увеличилась на 9% и достигла рекордного объема 54,9 млн тонн. В Администрации порта объясняют рост грузопотока низкими ценами нефть, что увеличивает маржу НПЗ.

Оборот нефтепродуктов, наоборот, снизился на 8,5% до 42,3 млн тонн – практически единственной причиной было снижение поставок российского мазута в связи с повышением экспортной таможенной пошлины. Сейчас на российский мазут приходится чуть более четверти всех проходящих через Роттердам нефтепродуктов, бОльшая часть этого объема идет в Сингапур.

Перевалка сжиженного природного газа увеличилась на 2%. Прочий налив сократился на 11,7%, в частности, из-за снижения объемов химических грузов.

Перевалка сухих грузов составила 111,8 млн тонн – на 1% больше, чем годом ранее.

Фото: Администрация порта Роттердам, Кеес Торн

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