Финансы Panalpina

Чистая прибыль выросла, с коррекцией на расходы на реструктуризацией – сократилась

Panalpina опубликовала финансовые показатели за первое полугодие 2017 года.

Выручка увеличилась на 1,4% до 2,6 млрд швейцарских франков (2,8 млрд долларов). Валовая прибыль сократилась на 8,6% до 673,1 млн франков (705,5 млн долларов).

Показатель EBITDA вырос на 6,9% до 63,3 млн франков (66,4 млн долларов), операционная прибыль – на 21% до 42 млн франков (44 млн долларов), консолидированная чистая прибыль – на 37,1% до 29,9 млн франков (31,3 млн долларов).

С поправкой на расходы на реструктуризацию EBITDA сократилась на 25,8%, операционная прибыль – на 30,9%, чистая прибыль – на 37,6%.

В сегменте Ocean Freight объем перевозок увеличился на 5% против среднерыночной динамики 4%. В то же время, валовая прибыль с TEU сократилась на 12% до 283 франков (297 долларов), что привело к снижению валовая прибыли по сегменту на 7,9% до 214,6 млн франков (224,9 млн долларов). Операционный убыток в первом полугодии составил 2,6 млн франков (2,7 млн долларов) против операционной прибыли 1,3 млн франков (1,4 млн долларов) годом ранее, однако во втором квартале сегмент снова вышел в прибыль.

В сегменте Air Freight перевозки выросли на 7% против среднерыночного роста 8%. Валовая прибыль с тонны перевезенного груза снизилась на 10% до 623 франков (653 доллара), в результате валовая прибыль по сегменту сократилась на 3,3% до 294,6 млн франков (308,8 млн долларов). Операционная прибыль выросла на 18,1% до 39,1 млн франков (41 млн долларов).

В сегменте Logistics валовая прибыль снизилась на 18% до 163,9 млн франков (171,8 млн долларов), в то же время, операционная прибыль выросла в 18 раз до 5,4 млн франков (5,7 млн долларов).