Меньше зерна, больше угля

Итоги первого полугодия Северо-Западного пароходства

В первом полугодии 2017 года объем перевозок судами Северо-Западного пароходства составил 2,76 млн тонн, превысив на 5% показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили SeaNews в СЗП, объем перевозок зерновых грузов составил 0,66 млн тонн (-17%), черных металлов – 0,57 млн тонн (+50%), химических и минеральных удобрений – 0,49 млн тонн (+16%), угля – 0,52 млн тонн (+55%), цветных металлов – 0,08 млн тонн (-27%), прочих грузов – 0,44 млн тонн.

Падение объемов перевозки зерна в компании объясняют сокращением рейсов в турецкие порты в связи с увеличением пошлин на экспорт российской пшеницы правительством Турции, а также более поздними сроками вывоза зерна нового урожая. Увеличение перевозок угля связано с привлечением новых контрактов. Рост объемов черных металлов объясняется возобновлением их перевозок из Морского порта Санкт-Петербург в порты Прибалтики и Польши.

Большую часть перевозок – более 2 млн тонн, или 72% от общего объема – составили экспортные грузы, показав рост 5%. Основная номенклатура экспорта – зерновые грузы, черные и цветные металлы, уголь, химические и минеральные удобрения.

Перевозки между иностранными портами составили 0,58 млн тонн или 21% от общего объема, сохранив показатель прошлого года.

Объем импортных грузоперевозок снизился на 23% до 0,07 млн тонн, что объясняется общим сокращением импорта в Россию из стран Европы. Доля импорта в общем объеме перевозок за первое полугодие текущего года составила 2,5%.

Внутрироссийские перевозки в первом полугодии практически не осуществлялись.

В общем объеме перевозок около 1 млн тонн (37%) составили перевозки новыми теплоходами СЗП – 10 судами DCV36 (головное судно «Аметист») и 7 судами RSD49 «Нева-Лидер».