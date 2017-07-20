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Контейнерооборот Гданьск

Контейнерооборот Гданьска

20 июля 2017, 14:56 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 136

Итоги шести месяцев

Контейнерооборот Гданьска по итогам первого полугодия составил 689,1 тыс. TEU. Это на 6,7% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

В июне порт перевалил 132,8 тыс. TEU — на 2,3% меньше, чем в мае этого года, но на 19,4% больше, чем в июне 2016 года.

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