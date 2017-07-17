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фрахтовые ставки зерновые Каспийское море Азовское море

Ставки растут с началом нового зернового сезона

20 июля 2017, 13:02 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 156

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует стабильный восходящий тренд и подъем уровня фрахтовых ставок. Новый зерновой сезон начался, и рынок становится более активным.
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