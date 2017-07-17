Ставки растут с началом нового зернового сезона

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует стабильный восходящий тренд и подъем уровня фрахтовых ставок. Новый зерновой сезон начался, и рынок становится более активным.