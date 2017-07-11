Валенсия готовится принимать 20-тысячники

Инвестиции составят 18 млн евро

Администрация порта Валенсия намерена вложить 18 млн евро на углубление трех терминалов до 17 и 18 м с тем, чтобы принимать контейнеровозы 20-тысячники.

Завершение модернизации ожидается к лету 2018 года. Грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных работ, будет использован для строительства нового контейнерного терминала, который будет расположен в северной части порта. После окончания работ порт будет способен принимать четыре контейнеровоза-гиганта одновременно.

Кроме того, терминальный оператор Noatum введет в эксплуатацию на своем контейнерном терминале в Валенсии новые краны в рамках инвестиционного проекта, который оценивается в сумму свыше 100 млн евро.