Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
11 июля 2017
09:25Технологии плюс инвестиции
13 июня 2017
09:57COSCO инвестирует в китайский SIPG
7 июня 2017
10:10Куда будет инвестировать НМТП
12 мая 2017
12:36DFDS купил контейнеры и трейлеры
20 апреля 2017
14:29Морской фасад ждет рекорд
13 апреля 2017
10:25Грузовой Uber
6 апреля 2017
12:21Containerships получил гранты на СПГ-проект
5 апреля 2017
13:20CAPEX и дивиденды НМТП
3 апреля 2017
11:18Миллиарды в научную работу
30 марта 2017
17:10Проект универсального терминала в Приморске
Инвестиции Терминал модернизация

Валенсия готовится принимать 20-тысячники

20 июля 2017, 11:24 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 153

Инвестиции составят 18 млн евро

Администрация порта Валенсия намерена вложить 18 млн евро на углубление трех терминалов до 17 и 18 м с тем, чтобы принимать контейнеровозы 20-тысячники.

Завершение модернизации ожидается к лету 2018 года. Грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных работ, будет использован для строительства нового контейнерного терминала, который будет расположен в северной части порта. После окончания работ порт будет способен принимать четыре контейнеровоза-гиганта одновременно.

Кроме того, терминальный оператор Noatum введет в эксплуатацию на своем контейнерном терминале в Валенсии новые краны в рамках инвестиционного проекта, который оценивается в сумму свыше 100 млн евро.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
20 июля 2017
16:39Роттердам увеличил долю на контейнерном рынке
16:17Финансы Panalpina
15:24Меньше зерна, больше угля
14:56Контейнерооборот Гданьска
13:02Ставки растут с началом нового зернового сезонаSeaNews Club material
11:24Валенсия готовится принимать 20-тысячники
10:46Китайский скандал в Гамбурге
10:30Контейнеровоз-гигант MOL будет под управлением BSM
09:19Изменения в Закон о морских портах
09:0720 июля в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное