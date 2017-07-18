Китайский скандал в Гамбурге

Вокруг проекта контейнерного терминала

Администрация порта Гамбург выбрала для развития контейнерного терминала Steinwerder китайскую China Communications Construction Company (CCCC).

Конкурс идей на развитие резервной территории в южной части Гамбурга, предусматривающее строительство причальной стенки длиной до 1,1 км с возможностью принимать мегаконтейнеровозы, Администрация порта объявила в январе этого года. То, что отечественным претендентам предпочли китайцев, вызвало со стороны морского сообщества Гамбурга негативную реакцию.

«Операторы действующих контейнерных терминалов, наверное, чувствуют себя обманутыми», – цитирует Loadstar депутата от Свободной демократической партии Германии Михаэля Краузе. Он потребовал четкого плана тендера, утверждая, что конкурс уже привел к задержке с использованием этого участка.

Крупнейший контейнерный оператор порта HHLA и Ассоциация работодателей порта Гамбург остро отреагировали на эту новость, настаивая на том, что более рентабельно будет использовать существующие мощности, а не строить новый контейнерный терминал. Ассоциация охарактеризовало принятое решение как «непонятное», учитывая тот факт, что, по оценке самой Администрации порта Гамбург, использован еще далеко не весь потенциал существующих мощностей порта.

«Китай получит контейнерный терминал в Гамбурге? А когда немецкие операторы получат мажоритарную долю в китайском терминале?» – прокомментировал ситуацию глава комитета по портам и судоходству Организации экономического сотрудничества и развития Олаф Мерк.

Стоит отметить, что порт Гамбург уступил порту Антверпен в объемах перевозок судами типоразмера ULCV в связи с затягиванием проекта по углублению реки Эльба. В первом квартале этого года Гамбург обработал 1,9 млн TEU – меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место в конкурсе досталось C Steinweg Group, которая предложила развитие short sea терминала.