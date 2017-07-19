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контейнеровозы MOL Samsung

Контейнеровоз-гигант MOL будет под управлением BSM

20 июля 2017, 10:30 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 164

Еще один будет передан в августе

Германская Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) взяла в управление один из самых новых контейнеровозов Mitsui O.S.K. Lines  –  «MOL Tribute», недавно построенный на Samsung Heavy Industries (SHI). Вместимость судна составляет 20 146 TEU, длина – 400 м, ширина – 58,8 м.

Как говорится в заявлении BSM, контейнеровоз передан в гонконгский центр управления BSM 10 июля. Еще один новострой, систершип «MOL Tradition», также будет передан в управление гонконгского подразделение компании в конце августа.

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