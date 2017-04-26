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Порты Законодательство Закон о морских портах

Изменения в Закон о морских портах

20 июля 2017, 09:19 / SeaNews / Рейтинг: 247

Вводится инвестиционный портовый сбор

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 5 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 12 июля 2017 года.

Согласно справке Государственно-правового управления, новый закон регулирует отношения, связанные с созданием, развитием морских портов и осуществлением в них деятельности. В законе уточняются вопросы, касающиеся территории морского порта, установления и изменения ее границ.

В частности, Правительство РФ наделяется полномочиями по принятию решений об установлении или изменении границ территории морского порта и о расширении территории морского порта, по утверждению порядка установления или изменения границ территории морского порта, а также расширения территории морского порта.

Устанавливаются требования к созданию, открытию и закрытию морского порта, а также к созданию объектов инфраструктуры морского порта. Согласно закону, решение о создании морского порта принимается Правительством РФ. При этом в таком решении могут предусматриваться мероприятия, связанные с образованием земельных участков, созданием искусственных земельных участков, строительством объектов капитального строительства, относящихся к объектам инфраструктуры морского порта, и другие мероприятия.

Кроме того, законом регламентируются вопросы, связанные с распоряжением находящимся в государственной собственности недвижимым имуществом, с оказанием услуг и обеспечением безопасности в морских портах. Прописываются вопросы аренды государственного имущества в портах, включая объекты инфраструктуры, движимое и недвижимое имущество.

Затрагивается в новом законе вопрос портовых сборов. Вводится понятие инвестиционный сбор, который определяется как «сбор на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к объектам федеральной собственности». Порядок определения размера инвестиционного портового сбора, порядок его взимания и применения утверждаются Правительством РФ.

В этих целях законом вносятся изменения в федеральные законы «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации и другие федеральные законы.

С полным текстом закона можно ознакомиться в прилагаемом файле.

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