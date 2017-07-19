20 июля в истории транспортной отрасли

1917 год. Зарегистрирована торговая марка «BMW».

1936 год. Из цеха Ярославского автомобильного завода выехал первый отечественный троллейбус.

1945 год. С конвейера сошла первая партия советских представительских лимузинов ЗИС-110. Разработка автомобиля началась еще в годы войны. Угождая вкусам «вождя народов», за основу взяли американский Паккард – 180. Однако его кузов подвергли заметной переделке, изменив форму передних крыльев, бамперов и задней части.

ЗИС-110 стал первым отечественным серийным автомобилем с гидравлическими толкателями клапанов, независимой подвеской передних колес, гипоидной главной передачей, гидравлическими стеклоподъемниками. Среди других его особенностей — лонжеронная рама, рычаг переключения передач на рулевой колонке, барабанные тормоза с колодками плавающего типа. Наряду с базовой моделью ЗИС-110, имевшей кузов типа «лимузин», выпускались модификации с кузовом «фаэтон» (ЗИС-110Б) и машина «скорой медицинской помощи» (ЗИС-110А). Машина отличалась высокой плавностью хода, бесшумной работой двигателя и комфортом. Семиместный автомобиль оборудовался восьмицилиндровым двигателем объемом 6 л и мощностью 140 л.с., позволявшим развивать скорость до 140 км/ч. «ЗИС-110» выпускали до 1958 года. Всего изготовили около 2 000 таких машин.

1966 год. Подписано постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода.