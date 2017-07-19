Новороссийский морской торговый порт Сделка НМТП купит Импортпищепром – Транссервис 19 июля 2017, 18:01 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 152 У ИПП Совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» одобрил договор по приобретению у ОАО «ИПП» 100% обыкновенных акций ЗАО «Импортпищепром – Транссервис». Цена сделки – 8,4 тыс. рублей. Основной вид деятельности ЗАО «Импортпищепром – Транссервис» связан с перевозками, отмечается в сообщении НМТП. Также на заседании были одобрены договоры по привлечению займов у ООО «Новороссийский мазутный терминал» (на 150 млн рублей) и ООО «НМТП – Капитал» (на 178 млн рублей). Оцените статью: 0