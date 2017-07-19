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Новороссийский морской торговый порт Сделка

НМТП купит Импортпищепром – Транссервис

19 июля 2017, 18:01 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 152

У ИПП

Совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» одобрил договор по приобретению у ОАО «ИПП» 100% обыкновенных акций ЗАО «Импортпищепром – Транссервис».

Цена сделки – 8,4 тыс. рублей. Основной вид деятельности ЗАО «Импортпищепром – Транссервис» связан с перевозками, отмечается в сообщении НМТП.

Также на заседании были одобрены договоры по привлечению займов у ООО «Новороссийский мазутный терминал» (на 150 млн рублей) и ООО «НМТП – Капитал» (на 178 млн рублей).

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