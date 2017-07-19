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грузооборот Антверпен

В Антверпене растут сталь, нефть и контейнеры

19 июля 2017, 16:01 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 160

Суммарный грузооборот увеличился на 2,8%

Грузооборот порта Антверпен по итогам первого полугодия 2017 года составил 11,4 млн тонн – на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Контейнерооборот увеличился на 1,9% и составил 5,14 млн TEU. В тоннах перевалка контейнерных грузов выросла на 2,5% до 61,3 млн тонн.

Ро-ро грузопоток увеличился на 9,2% до 2,6 млн тонн. Количество прошедших через порт легковых автомобилей выросло на 5% до 651,4 тыс. единиц.

Конвенциональный breakbulk также вырос – на 13%, в том числе перевалка стали увеличилась на 17,6% (на 24,4% в импорте и на 8,8% в экспорте).

Оборот наливных грузов увеличился на 1,8% до 36 млн тонн, в том числе перевалка сырой нефти выросла на 34%, химических грузов – на 1%. Нефтепродукты показали снижение на 0,5%.

Объемы сухих грузов увеличились на 1,1%. В том числе перевалка руды выросла на 27,7%, удобрений – на 3,3%, снизился грузопоток глины (-10,3%) и гравия (-18,4%).

Судооборот порта составил в первом полугодии 7,1 тыс. судов, на 1,4% меньше, чем годом ранее. При этом их суммарный брутто-тоннаж вырос на 3,2% до 205,3 млн тонн.

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