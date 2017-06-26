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танкер Hyundai Heavy Industries VLCC

Новый танкер Bahri

19 июля 2017, 15:41 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 144

Стал 86-м судном во флоте оператора

Hyundai Heavy Industries (HHI) передала в эксплуатацию Национальной судоходной компании Саудовской Аравии (Bahri) танкер «Aslaf» дедвейтом 300 тыс. тонн. Это 39-е судно компании такого типоразмера и третий в этом году новострой, построенный HHI.

Планируется, что будущие танкеры VLCC для Bahri будут строиться в Саудовской Аравии на новой верфи в Глобальном морском комплексе короля Салмана. Это совместное предприятие Bahri, Saudi Aramco, HHI и Lamprell. В рамках СП Bahri в течение 10 лет будет строить на этой верфи не менее 75% от требующихся компании судов, включая VLCC.

Танкер «Aslaf» стал 86-м судном в составе флота Bahri.

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