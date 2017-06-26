Новый танкер Bahri
19 июля 2017, 15:41 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 144
Стал 86-м судном во флоте оператора
Hyundai Heavy Industries (HHI) передала в эксплуатацию Национальной судоходной компании Саудовской Аравии (Bahri) танкер «Aslaf» дедвейтом 300 тыс. тонн. Это 39-е судно компании такого типоразмера и третий в этом году новострой, построенный HHI.
Планируется, что будущие танкеры VLCC для Bahri будут строиться в Саудовской Аравии на новой верфи в Глобальном морском комплексе короля Салмана. Это совместное предприятие Bahri, Saudi Aramco, HHI и Lamprell. В рамках СП Bahri в течение 10 лет будет строить на этой верфи не менее 75% от требующихся компании судов, включая VLCC.
Танкер «Aslaf» стал 86-м судном в составе флота Bahri.
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!