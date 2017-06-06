Евросубсидия на судно на СПГ

Для трех портов и одной линии

В рамках программы «Европейский механизм взаимодействия» (CEF) Евросоюз выделил 12,7 млн евро портам Стокгольм, Турку, Мариехамн и компании Viking Line на проект NextGen Link.

Проект предполагает развитие существующего морского маршрута в Балтийском море из Финляндии в Швецию в рамках скандинавско-средиземноморского коридора, а также повышение экологичности судоходства.

Согласно проекту, на действующем маршруте будет задействовано новое судно типа RoPax, работающее на СПГ. Оно строится по заказу Viking Line на китайской верфи Xiamen Shipbuilding Industry. Сдача в эксплуатацию судна ожидается в 2020 году. Также планируется развитие инфраструктуры трех портов.

Проект NextGen Link, возглавляемый портом Турку, входит в приоритетную программу Евросоюза Trans-European Transport Networks (TEN-T). Он стартовал в январе этого года, завершение проекта намечено на конец июня 2020 года.