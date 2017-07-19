НМТП сократил оборот

Снизилась перевалка нефти и нефтепродуктов, железорудного сырья, генгрузов и химии

Консолидированный грузооборот компаний группы НМТП по итогам первого полугодия этого года составил 74,08 млн тонн. Это меньше, чем было перевалено за январь-июнь 2016 года, на 0,4%. До этого незначительное снижение объемов было отмечено только по итогам 2 месяцев этого года – нас 0,1%.

Если рассматривать отдельно по портам, то новороссийские терминалы группы за первые 6 месяцев 2017 года обработали 42,2 млн тонн, на 1,7% больше показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). Балтийск (БСК) значительно увеличил грузооборот и в TEU (на 79,3%) и в тоннах (на 40,3%).

Снизил грузооборот по итогам отчетного периода только Приморск – на 3,6%, до 31,4 млн тонн.

В целом по группе по сегментам оборота отмечена разнонаправленная динамика. Традиционно значительная доля в общем грузопотоке группы приходится на наливные грузы, оборот которых за январь-июнь 2017 года снизился на 3,2%, до 56,4 млн тонн.

В том числе отгрузки нефти и в Приморске, и в Новороссийске упали – на 4,2% (до 23,9 млн. тонн) и на 3,6% (до 15,5 млн тонн) соответственно.

Также снизилась перевалка нефтепродуктов – совокупный оборот нефтепродуктов на терминалах группы сократился на 2,6% и составил 16,4 млн тонн. При этом Приморский торговый порт уменьшил обработку нефтепродуктов на 1,4%, до 7,5 млн тонн. Перевалка через Новороссийск (ИПП, Шесхарис, НМТ) снизилась относительно аналогичного показателя прошлого года на 3,5% до 8,9 млн тонн.

Значительно вырос по итогам отчетного периода оборот навалочных грузов – на 32,6%, до 7,3 млн тонн. К концу зернового сезона экспорт зерновых вырос, чему немало способствовали слабый рубль и выросшие экспортные цены.

По итогам января-июня этого года объем перевалки зерновых группой НМТП составил порядка 4,4 млн тонн, что на 81,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Рост также отмечен в обработке угля – на 26,6% (до более 1 млн тонн). По остальным навалочным грузам динамика отрицательная. Перевалка железорудного сырья снизилась по сравнению с показателем января-июня прошлого года на 5% (до 1,3 млн тонн). Сократился в сравнении с прошлогодним уровнем оборот химических грузов – на 16% (до 439 тыс. тонн) и сахара-сырца – на 61,4% (до 151 тыс. тонн).

Оборот генеральных грузов по итогам первого полугодия 2017 года снизился относительно аналогичного уровня прошлого года на 7,9% и составил 7,1 млн тонн. Снижение произошло за счет уменьшения объемов обработки черных металлов и чугуна, по итогам отчетного периода перевалка этих грузов на 9,6% (до 6,2 млн тонн). Также снизилась перевалка лесных грузов – на 32,2%, до 169 тыс. тонн.

По остальным грузам отмечено увеличение объемов обработки. Перевалка цветных металлов за 6 месяцев этого года выросла на 1,8% и составила 567 тыс. тонн. Обработка скоропорта увеличилась по сравнению с показателем января-июня прошлого года в 4,8 раза (до 149 тыс. тонн).

Динамика контейнерооборота и в Новороссийске, и на Балтике положительная.