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Российский нефтеэкспорт

19 июля 2017, 12:18 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 202

Экспорт нефти и нефтепродуктов упал

Рынок нефти продолжает демонстрировать волатильность. Если в понедельник на фоне слухов о повышении спроса на топливо во второй половине 2017 года нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла в цене до $49,06 за баррель, то уже сегодня сентябрьские фьючерсы на Brent на ICE Futures к 8:00 по московскому времени подешевели до 48,72 доллара за баррель.

Причина снижения – обнародованные накануне данные по нефтяным резервам в США, которые за минувшую неделю увеличились на 1,6 млн баррелей. Среди других факторов давления на рынок – продолжающееся увеличение добычи в Ливии и Нигерии, действиям которых противостоит Саудовская Аравия, так как все усилия стран-экспортеров нефти направленных на сокращения объемов добычи черного золота сходят на нет.

Стоит отметить, что по данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), в мае средний объем добычи в России составил 10,298 млн баррелей в сутки (-0,24% к уровню апреля 2017). В то же время, Саудовская Аравия в мае добывала 9,880 млн баррелей в сутки (-0,34% к уровню апреля 2017).

По данным ФТС, российский экспорт нефти по итогам 5 месяцев 2017 года составил 105,57 млн тонн – на 0,3% меньше, чем было вывезено в аналогичном периоде 2016 года. При этом в стоимостном выражении экспорт нефти вырос на 47,5% – до 38,5 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за 5 месяцев отчетного года снизился на 0,9% – до 66,04 млн тонн. В то же время, в стоимостном выражении произошел рост на 51,4% (до 25,5 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано 22,36 млн тонн (+7,6%). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива вырос на 52,1%, до 10,06 млрд долларов.

Снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 11,1% (до 1,99 млн тонн). Однако стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС РФ, выросла на 11,3% и составила 909,9 млн долларов.

Экспорт природного газа за январь-май 2017 года, по данным ФТС, составил 88,4 млрд кубометров, что выше прошлого года на 9%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 18,1% – до 15,2 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам 5 месяцев 2017 было экспортировано 9,3 млн тонн (-13,1%) на сумму 1,13 млрд долларов (-27,8%).

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