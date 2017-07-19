После инцидента с Интернетом

MSC и правительство Сомали достигли договоренности по освобождению контейнеровоза «MSC Alice», сообщает World Maritime News со ссылкой на компанию.

Напомним, власти Сомали задержали судно в порту Могадишо после того, как оно якорем повредило подводный волоконно-оптический кабель. В результате происшествия регион остался без интернета. По данным местных СМИ, интернет был восстановлен 17 июля, спустя 23 дня после инцидента.

Как сообщают местные СМИ, правительство добивалось компенсации за ущерб, который оценило в 10 млн долларов в день. MSC не раскрывает подробности урегулирования. По информации компании, соглашение с сомалийскими властями было достигнуто после расследования инцидента «соответствующими органами».

«Контейнеровоз «MSC Alice» покинул порт Могадишо и в дальнейшем будет продолжать работать в регионе», – цитирует World Maritime News представителя MSC.