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Технологии Hyundai Heavy Industries

Новая технология HHI

19 июля 2017, 10:51 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 164

Поможет сократить расходы

Hyundai Heavy Industries (HHI) запустил новую технологию Integrated Smart Ship Solution (ISSS), которая способна осуществлять экономичную и надежную навигацию и управление судном.

Как говорится в заявлении компании, это первая подобного рода технология, которая поможет о сократить годовые операционные расходы на 6%.

Технология стандартизирует методы навигации, которые варьируются в зависимости от квалификации и опыта судоводителя, а также собирает и анализирует информацию в режиме реального времени, что играет важную роль в повышении эффективности и безопасности судов.

HHI разработала технологию «умных» судов впервые в мире в 2011 году и оснастила это системой порядка 300 судов.

По прогнозам британской аналитической компании Clarkson, в ближайшие пять лет в глобальном масштабе будет заказано порядка 6500 судов. С учетом доли, которую HHI занимает на рынке судостроения, примерно на 700 судах может быть установлена технология ISSS.

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