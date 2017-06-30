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Опасные гидрометеорологические явления

На море волна и ветер

19 июля 2017, 10:13 / SeaNews / Рейтинг: 133

Опасные гидрометеорологические явления

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

  • В Азовском море ветер 7-12 м/с, в грозе порывы 20-23 м/с, море 1-1,5 м, гроза, ливневые дожди, град;
  • В Керченском проливе ветер северный-северо-западный 12-17 м/с, море 1,3-3 м;
  • В Черном море в Новороссийске ветер северо-восточный 18-23 м/с, высота волны 1,3-1,5 м;
  • В море Лаптевых ветер северо-западный 17-22 м/с;
  • В Охотском море в западной части моря и в Татарском проливе ветер южный 15-18 м/с, в порывах до 24 м/с, высота волны 4 м.

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