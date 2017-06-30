Опасные гидрометеорологические явления На море волна и ветер 19 июля 2017, 10:13 / SeaNews / Рейтинг: 133 Опасные гидрометеорологические явления По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Азовском море ветер 7-12 м/с, в грозе порывы 20-23 м/с, море 1-1,5 м, гроза, ливневые дожди, град;

В Керченском проливе ветер северный-северо-западный 12-17 м/с, море 1,3-3 м;

В Черном море в Новороссийске ветер северо-восточный 18-23 м/с, высота волны 1,3-1,5 м;

В море Лаптевых ветер северо-западный 17-22 м/с;

В Охотском море в западной части моря и в Татарском проливе ветер южный 15-18 м/с, в порывах до 24 м/с, высота волны 4 м. Оцените статью: 0