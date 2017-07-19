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Происшествия Пожар

Пожар на арестованном судне в Новороссийске

19 июля 2017, 10:05 / SeaNews / Рейтинг: 258

И на сборщике льяльных вод на Камчатке

По данным ГМСКЦ, 18 июля в 23-02 у причала №32/5 ПАО «Новорослесэкспорт» в порту Новороссийск произошло возгорание на теплоходе «Roкsolana 2», флаг Сент-Винсент (судно стоит под арестом по решению суда). Экипаж (три человека) снят с борта судна. В 23-50 пожар ликвидировали. Пострадавших, разлива нефтепродуктов нет. Выставлен пожарный пост наблюдения. Буксир «Бодрый» находится в готовности у борта «Roкsolana 2». Причины возгорания выясняются.

19 июля в 00-46 в Авачинской бухте у причала порт-ковша СРЗ ОАО «Судоремсервис» в бухте Богородское озеро на сборщике льяльных вод «Судоремонтник», судовладелец ОАО «Анна», порт регистрации Петропавловск-Камчатский, произошел пожар. Причины выясняются. В 2-40 в результате взрыва пустого топливного танка произошел разлив нефтепродуктов. Пожар ликвидирован силами МЧС. Пострадавших нет. В 3-30 на разведку в район разлива был направлен катер «ЛАРН-1». Силы и средства Камчатского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» находятся в готовности к ликвидации разлива. Погода в районе: штиль, видимость 10 баллов.

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