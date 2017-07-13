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Транзит по маршруту Сабетта – Тобольск

18 июля 2017, 17:15 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 162

30 барж для ЗапСибНефтехима

Руководство Тюменской таможни и представители ООО «ЗапСибНефтехим» обсудили график доставки грузов для завода ООО «ЗапСибНефтехим» в Тобольске в летне-осенний период 2017 года.

В 2016 году крупногабаритное оборудование доставлялось Северным морским путем через Суэцкий канал из портов Японии, Кореи и Европы с перегрузкой в порту Сабетта на речные баржи, и по рекам Оби и Иртышу до Тобольска. Всего было 60 товарных партий, общим весом около 20 тысяч тонн на 11 баржах.

Как сообщает Уральское таможенное управление со ссылкой на информацию «ЗапСибНефтехима», с 22 июля по 14 сентября 2017 года ожидается поступление более 30 барж с грузами для завода в Тобольске.

Для завершения процедуры таможенного транзита «ЗапСибНефтехиму» понадобится создание зон таможенного контроля площадью более 40 тыс. кв. м (в 2016 году площадь зон таможенного контроля составляла 29 тыс. кв. м).

По информации Тюменской и Ямало-Ненецкой таможен, проблем с увеличением кадрового, технического и технологического обеспечения не возникнет.

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