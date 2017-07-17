Kuehne + Nagel увеличил выручку

Чистая прибыль на уровне прошлого года

Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за первое полугодие 2017 года.

Выручка группы составила 8,8 млрд швейцарских франков (9,2 млрд долларов) – на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Валовая прибыль выросла на 3,7% до 3,4 млрд франков (3,5 млрд долларов), показатель EBITDA – на 1,3% до 554 млн франков (575 млн долларов).

Чистая прибыль осталась на уровне прошлого года – 356 млн франков (369,5 млн долларов).

В сегменте Seafreight объемы перевозок увеличились на 7,7% и превысили 151 тыс. TEU. Операционная прибыль составил 198 млн франков (205,5 млн долларов).

В сегменте Airfreight темпы роста объемов увеличились во втором квартале, всего по итогам первого полугодия перевозки увеличились на 18%. Операционная прибыль выросла на 2,7% до 151 млн франков (156,7 млн долларов).

В сегменте Overland выручка увеличилась на 3,3%, валовая прибыль – на 3,5%, операционная прибыль составила 29 млн франков (30 млн долларов) против 17 млн франков (17,6 млн долларов) годом ранее.

В сегменте Contract Logistics валовая прибыль увеличилась на 6,6%, показатель EBITDA – на 10,5%, операционная прибыль – на 5,7%.