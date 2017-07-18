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Экспорт зерновые правила

Зерновой рынок перестраивается на работу по новой Хартии

18 июля 2017, 15:15 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 221

Экспортеры меняют логистику

С 1 июля вступила в силу Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции – совместная политика по противодействию незаконным действиям на рынке оборота сельскохозяйственной продукции.

О том, что участники зернового рынка под эгидой Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции (НАЭСП) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разрабатывают Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции стало известно весной.

Основная задача Хартии заключается в том, чтобы экспортеры зерна работали напрямую с производителями или их агентами и избегали сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые сейчас зачастую уходят от уплаты 10% НДС.

На сегодняшний день Хартию подписали 362 компании. И, как отмечают участники рынка, рынок будет перестраиваться под новые правила примерно два-три месяца, но экспортный потенциал все же удастся реализовать.

Уже многие экспортеры покупают зерно напрямую у производителей. Например, по информации местных СМИ, компания Bunge уже меняет логистику и теперь будет использовать ростовский зерновой терминал, хотя ранее работала через черноморские зерновые порты.

По мнению части участников рынка, одной из причин стало подписание хартии. В то же время, в компании Руфко считают, что уход Bunge из Новороссийска напрямую не связан с хартией. «Скорее всего, стратегия компании продиктована другими причинами», – предположили в компании.

При этом, отметили в разговоре с SeaNews в Руфко, «Экспортеры считают, что перестройка на новый режим работы займет время, предположительно несколько месяцев. В этот период может быть некоторая просадка рынка».

По мнению судового брокера, возможно, работающие по единому сельхозналогу производители не захотят продавать продукцию экспортерам на 10% дешевле и предпочтут накапливать запасы, вследствие чего активность компаний-производителей может снизиться, что может временно сказаться на объемах экспорта.

В глобальном смысле, хартия призвана сделать экспорт российского зерна проще, устранив многоступенчатость процесса продажи.

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