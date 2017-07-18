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MOL займется подержанными автомобилями

18 июля 2017, 14:23 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 210

В консорциуме с четырьмя другими компаниями

MOL совместно с партнерами по консорциуму и префектурой Окинава создаст демонстрационный проект бизнес-модели по экспорту подержанных автомобилей.

По информации MOL, в состав консорциума входят еще 4 компании – OTK Company, Ltd. (судовой агент, будет управлять консорциумом), IBC Japan (экспорт и продажа подержанных автомобилей), Autoterminal Japan, Ltd. (предотгрузочная инспекция) и Japan Forwarding Agency (экспортно-импортные операции).

В префектуре Окинава широко развит прокат автомобилей, подержанные автомобили по мере обновления парка отправляются на вторичную реализацию. Поэтому Окинава рассматривается как потенциальный центр экспорта подержанных машин.

21 июля для погрузки первой партии подержанных автомобилей в порт Наха (префектура Окинава) зайдет автомобилевоз MOL «Serenity Ace», который затем отправится в Новую Зеландию.

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