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Продуктовый импорт

18 июля 2017, 13:28 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 239

За 5 месяцев этого года сильно сократился импорт сахара-сырца и сливочного масла

В январе-мае 2017 ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ увеличился, но незначительно. В сравнении с 5 месяцами прошлого года объемы выросли всего на 0,6% – до 243,9 тыс. тонн.

Вместе с тем, поставки изделий и консервов из мяса на российский рынок увеличились на 3%, однако объем их небольшой – 6,9 тыс. тонн.

Свежего и мороженого мяса птицы было импортировано 87,7 тыс. тонн – на 17,3% больше, чем годом ранее. Импорт рыбы за 5 месяцев года также вырос на 15,5% – до 170,7 тыс. тонн.

Вырос импорт молока. Так, поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода увеличились по сравнению с уровнем января-мая прошлого года на 18,6%, составив 92,5 тыс. тонн.

Вместе с тем, сливочного масла было импортировано 45,1 тыс. тонн – на 74% меньше, чем годом ранее. Однако импорт растительного масла по итогам января-мая вырос по отношению к показателю прошлого года в 6,3 раз – до 6,5 тыс. тонн.

Причина резкого падения импорта сливочного масла, скорее всего, объясняется тем, что в первом квартале прошлого года на мировом рынке сохранялись достаточно низкие цены, а на внутреннем рынке образовался значительный дефицит молочных жиров – в мае прошлого года в сравнении с уровнем апреля 2016 года импортные поставки сливочного масла выросли в 23,5 раза.

Импорт цитрусовых за 5 месяцев этого года вырос по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 5,1%, их объем достиг 664,5 тыс. тонн.

При этом импорт сахара продолжает сокращаться. По итогам января-мая его поставки упали на 96,7%, составив всего 6,2 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара снизился на 11,8% – до 117 тыс. тонн.

Поставки кофе и чая на российский рынок в январе-мае 2017 года увеличились на 3,7% (до 72,3 тыс. тонн) и на 9,7% (до 71 тыс. тонн) соответственно.

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