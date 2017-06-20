Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
20 июня 2017
16:42APM Terminals проводит увольнения
1 июня 2017
15:44Hapag-Lloyd сократит до 12% берегового персонала
1 марта 2017
13:07Сокращения в судостроении
24 октября 2016
14:12Hanjin закрывает представительства в Европе
9 августа 2016
09:50ВМТП сокращает докеров
11 июля 2016
12:32Boskalis сокращает флот и персонал
9 февраля 2010
16:57UPS увольняет пилотовSeaNews Club material
27 июля 2009
13:58Без выходного пособияSeaNews Club material
19 июня 2009
13:33Hapag-Lloyd: «Сокращения не связаны с продажей компании» SeaNews Club material
18 июня 2009
10:48Сокращения по собственному желанию SeaNews Club material
Сокращение Samsung

Сокращения в Samsung Heavy Industries

18 июля 2017, 12:12 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 220

Минус 5 тысяч рабочих мест к 2018 году

Samsung Heavy Industries (SHI) продолжит сокращение сотрудников, сообщает Yonhap News Agency. Это связано с попытками сократить расходы. Точное количество сокращений в текущем году пока не раскрывается. Ожидается, что к 2018 году в общей сложности будет сокращено 5 тыс. рабочих мест, и из них в прошлом году было сокращено 1,5 тыс. в связи с досрочным выходом на пенсию.

Стоит отметить , что в начале года SHI сообщила, что ей удалось сократить операционный убыток практически на 90%. Операционный убыток в конце 2016 года составлял 147,2 млн южнокорейских вон против 1,5 млрд вон 2015 года.

На фоне прогнозов, что судостроительная отрасль улучшит свое положение в течение этого года, SHI решила увеличить план заказов с прошлогоднего уровня в 5,3 млрд долларов, после того как получила в начале года крупный заказ на строительство морской платформы.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
18 июля 2017
17:15Транзит по маршруту Сабетта – Тобольск
16:45Kuehne + Nagel увеличил выручку
15:15Зерновой рынок перестраивается на работу по новой Хартии
14:23MOL займется подержанными автомобилями
13:28Продуктовый импорт
12:12Сокращения в Samsung Heavy Industries
11:19Скидки для контейнеровозов
10:43Экспорт цветных металлов
09:42Экспорт и импорт зерновых
09:2318 июля в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное