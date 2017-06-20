Сокращения в Samsung Heavy Industries

Минус 5 тысяч рабочих мест к 2018 году

Samsung Heavy Industries (SHI) продолжит сокращение сотрудников, сообщает Yonhap News Agency. Это связано с попытками сократить расходы. Точное количество сокращений в текущем году пока не раскрывается. Ожидается, что к 2018 году в общей сложности будет сокращено 5 тыс. рабочих мест, и из них в прошлом году было сокращено 1,5 тыс. в связи с досрочным выходом на пенсию.

Стоит отметить , что в начале года SHI сообщила, что ей удалось сократить операционный убыток практически на 90%. Операционный убыток в конце 2016 года составлял 147,2 млн южнокорейских вон против 1,5 млрд вон 2015 года.

На фоне прогнозов, что судостроительная отрасль улучшит свое положение в течение этого года, SHI решила увеличить план заказов с прошлогоднего уровня в 5,3 млрд долларов, после того как получила в начале года крупный заказ на строительство морской платформы.