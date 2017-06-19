Скидки для контейнеровозов

В порту Гамбург

Администрация порта Гамбург с 1 июля увеличила скидку для круизных лайнеров и контейнеровозов на использование портовой электроэнергии. Это позволит судам, которые требуют больших энергозатрат, сэкономить до 3 тыс. евро вместо нынешних 2 тыс., сообщает World Maritime News. Таким образом администрация порта мотивирует клиентов порта не использовать собственную, менее дорогую электроэнергию во время стоянки судна. Порт предлагает использовать береговое энергопитание, а также альтернативные энергоносители, например, сжиженный природный газ.

В течение нескольких лет администрация порта Гамбург в рамках плана по сокращению загрязнения воздуха планирует установить так называемые PowerPacs – мобильные электростанции.