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Экспорт цветных металлов

18 июля 2017, 10:43 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 259

Экспорта алюминия и никеля снизился, меди – вырос

По итогам 5 месяцев 2017 года объем российского экспорта необработанного алюминия снизился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,28 млн тонн.

В то же время, доходы от экспорта, по данным Федеральной таможенной службы, выросли на 8,6% – до 2,15 млрд долларов.

Вывоз рафинированной меди и необработанных медных сплавов в январе-мае 2017 года увеличился на 6% – до 227,8 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт меди и медных сплавов вырос на 29,2% и составил 1,28 млрд долларов.

Необработанного никеля за отчетный период отгрузили 58,9 тыс. тонн – на 30,3% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении его экспорт упал на 21,4% до 560,3 млн долларов.

В мае 2017 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 1,91 тыс. долларов за тонну (-1% к апрелю 2017 и +22,4% к маю 2016), меди – 5,59 тыс. долларов за тонну (-1,9% к апрелю 2017 и +18,9% к маю 2016), никеля – 9,15 тыс. долларов за тонну (-5,4% к апрелю 2017 и +5,4% к маю 2016).

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