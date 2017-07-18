Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
18 июля 2017
15:15Зерновой рынок перестраивается на работу по новой Хартии
14:23MOL займется подержанными автомобилями
10:43Экспорт цветных металлов
14 июля 2017
14:53Экспорт минеральных удобрений
13 июля 2017
10:06Экспорт водки упал
12 июля 2017
15:09Экспорт и импорт ТНП
09:57Экспорт угля и кокса
10 июля 2017
13:02Экспорт черных металлов
11:40Вывозим летательные аппараты и рыбу, ввозим – оборудование
7 июля 2017
16:40Экспорт лесопродукции
Экспорт Импорт Статистика таможни зерновые

Экспорт и импорт зерновых

18 июля 2017, 09:42 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 296

Доходы от экспорта пшеницы выросли на четверть

По итогам 5 месяцев 2017 года российский экспорт пшеницы и меслина составил более 10 млн тонн, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в стоимостном выражении экспорта зерновых вырос на 24,9% – до 1,8 млрд долларов.

Львиная доля экспорта приходится на страны дальнего зарубежья – 9,6 млн тонн. Это на 20,2% больше, чем в январе-мае 2016 года. Стоимость экспортированных пшеницы и меслина в дальнее зарубежье, по данным ФТС РФ, составила 1,7 млрд долларов (+24,3%).

В страны СНГ было поставлено 445,5 тыс. тонн, что на 35,6% выше уровня прошлого года.  В денежном выражении поставки в СНГ выросли на 38,3% до 79,4 млн долларов.

За январь-май этого года Россию было ввезено на 66,2% меньше пшеницы, чем за тот же период прошлого года, всего импорт составил 102,8 тыс. тонн. В денежном выражении поставки упали на 62,6% до 16,6 млн долларов.

Одновременно с этим ввоз ячменя вырос в 3,3 раза – до 72,5 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт ячменя увеличился в 5,4 раза – до 15,6 млн долларов.

Импорт кукурузы в отчетном периоде вырос на 43,1% до 36,2 тыс. тонн. В денежном выражении поставки также увеличились на 51,9% до 135,5 млн долларов.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Оперативная аналитика
18 июля 2017
16:45Kuehne + Nagel увеличил выручку
13:28Продуктовый импорт
10:43Экспорт цветных металлов
09:42Экспорт и импорт зерновых
17 июля 2017
14:04Обзор мирового рынка бункеровки. 29 неделя 2017 SeaNews Club material
11:32Top-10 ро-ро перевозчиковSeaNews Club material
09:48Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2017
14 июля 2017
15:57Грузы Дела
14:53Экспорт минеральных удобрений
13 июля 2017
12:26Рынок активизируется в преддверии нового зернового сезонаSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное