Экспорт и импорт зерновых

Доходы от экспорта пшеницы выросли на четверть

По итогам 5 месяцев 2017 года российский экспорт пшеницы и меслина составил более 10 млн тонн, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в стоимостном выражении экспорта зерновых вырос на 24,9% – до 1,8 млрд долларов.

Львиная доля экспорта приходится на страны дальнего зарубежья – 9,6 млн тонн. Это на 20,2% больше, чем в январе-мае 2016 года. Стоимость экспортированных пшеницы и меслина в дальнее зарубежье, по данным ФТС РФ, составила 1,7 млрд долларов (+24,3%).

В страны СНГ было поставлено 445,5 тыс. тонн, что на 35,6% выше уровня прошлого года. В денежном выражении поставки в СНГ выросли на 38,3% до 79,4 млн долларов.

За январь-май этого года Россию было ввезено на 66,2% меньше пшеницы, чем за тот же период прошлого года, всего импорт составил 102,8 тыс. тонн. В денежном выражении поставки упали на 62,6% до 16,6 млн долларов.

Одновременно с этим ввоз ячменя вырос в 3,3 раза – до 72,5 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт ячменя увеличился в 5,4 раза – до 15,6 млн долларов.

Импорт кукурузы в отчетном периоде вырос на 43,1% до 36,2 тыс. тонн. В денежном выражении поставки также увеличились на 51,9% до 135,5 млн долларов.