Яхтинг 15 самых дорогих яхт 17 июля 2017, 16:19 / SeaNews / Рейтинг: 239 Из когда-либо построенных 15 самых дорогих яхт – в порядке возрастания затрат на их строительство. 15. Seven Seas – 200 млн долларов Мы начинаем с яхты, принадлежащей Стивену Спилбергу – одному из двух режиссеров, сумевших присоединиться к клубу миллиардеров. Для строительства яхты Спилберг привлек компанию Oceanco, девиз которой звучит как «Яхты для практичных мечтателей, претворяющих мечты в жизнь». Внутри 85-метрового судна находится персональный люкс владельца, а также шесть гостевых комнат, в которых могут остановиться до 12 гостей хозяина. В случае, если приглашенные опаздывают на вечеринку в открытом море, они могут прилететь вертолетом, поскольку на яхте оборудована специальная вертолетная площадка. Это не была бы яхта кинорежиссера, если бы на ее борту не было кинотеатра. Поэтому, наряду с другими роскошными функциями, теперь есть и домашний кинотеатр. 14. Octopus – 200 млн долларов Принадлежит Полу Аллену. Эта 126-метровая суперяхта, название которой переводится как «осьминог», вмещает на своем борту несколько компактных субмарин. Строительство осуществляла немецкая Lürssen. Внутри яхты находится 41 каюта класса люкс, которые по уровню роскоши и убранства могут соперничать с лучшими пятизвездочными отелями мира, по сути, это и есть отель на плаву. Чтобы развлекать состоятельных гостей, на борту суперяхты есть кинозал, звукозаписывающая студия и даже баскетбольная площадка. Одной из уникальных и неповторимых особенностей судна является бассейн с прозрачным стеклянным дном, где, плавая, можно наблюдать за богатой морской жизнью морей и океанов. На борту могут одновременно находиться более семидесяти человек, включая экипаж. Когда Аллен не использует «Octopus» для отдыха и проведения частных вечеринок, он сдает яхту в аренду для научно-исследовательских работ и спасательных операций. 13. Lady Moura – 210 млн долларов Принадлежит Нассеру Аль-Рашиду, советнику членов королевской семьи Саудовской Аравии и основателя компании Rashid Engineering. Эту 105-метровую яхту он купил еще в 1990-х годах за 210 миллионов долларов. Она была специально построена на верфи Blohm + Voss. Даже не заходя внутрь, можно оценить всю роскошь судна по надписи «Lady Moura», сделанной 24-каратным золотом на корме и бортах яхты. Лучшая часть элитных особенностей лодки – гидравлическая платформа, покрытая песком, которая может выдвигаться с одной стороны яхты. Платформу можно отрегулировать таким образом, чтобы сидеть прямо на ватерлинии и иметь свой собственный пляж в любой точке мира. 12. Al Mirqab – 250 млн долларов Владелец – Хамад бин Яссим, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Катара. По некоторым данным, на покупку суперяхты Al Mirqab он потратил более четверти своего состояния. Дизайн судна был разработан Тимом Хейвудом, а непосредственно строительством занимались специалисты компании Peters Schiffbau GmbH. Яхта была спущена на воду в 2008 году. Для собственного комфорта Хамад построил не одну, а две VIP-каюты класса люкс, превратив яхту в отель на плаву. Для гостей шейха предназначены десять других кают. Каждая из них оборудована двуспальной кроватью, личной ванной и просторной гостиной. 11. Dilbar – 256 млн долларов В списке есть несколько супердорогих яхт, принадлежащих российским миллиардерам. «Dilbar», которая также известна под именем «Omar», – одна из них. 110-метровая суперяхта принадлежит Алишеру Усманову.

Строительство яхты на 20 гостей и почти 50 членов экипажа осуществлялось на верфи Lürssen. Названа она в честь матери миллиардера (частный самолет А.Усанова, к слову, назван в честь отца олигарха – «Бурхан»). Яхта «Дилбар» выглядит привлекательно не только снаружи. Разработкой ее интерьера занимался один из самых известных дизайнеров мира Альберто Пинто. В основном Усманов использует судно, чтобы добраться до своих частных островов. 10. Pelorus – 300 млн долларов До развода эта яхта принадлежала другому россиянину, Роману Абрамовичу. Впоследствии его бывшая супруга продала ее американскому продюсеру Дэвиду Геффену, который через нескольких лет решил продать судно шейху Абдалле бен Заид Аль Нахайян, который и остается по сей день ее счастливым обладателем. Суммы сделок между сторонами не разглашались, но эксперты оценивают нынешнюю стоимость яхты в 300 млн долларов. Дизайнером интерьера стал Теренс Дисдейл, который создал роскошные каюты для 20 человек. Благодаря использованию натуральных материалов на яхте царит атмосфера пляжного домика. 115-метровая яхта была построена на верфи Lürssen и отретуширована специалистами компании Blohm+Voss. Кстати, когда команда Chelsea завоевала свой первый титул в премьер-лиге, лучшие игроки Фрэнк Лэмпард и Джон Терри получили возможность распоряжаться роскошной яхтой «Pelorus» в течение целых двух недель. 9. Al Said – 300 млн долларов Посоревноваться в стоимости строительства с предыдущей яхтой Pelorus может только Al Said. С длиной в 155 метров это одна из самых длинных яхт в мире, принадлежит она султану Омана Кабусу аль-Саиду. «Al Said» была специально спроектирована и построена Lürssen еще в 2008 году. В настоящее время это одна из самых больших яхт с точки зрения водоизмещения (15 850 тонн), а также одна из самых мощных с двигателем 16 500 кВт (21 992 л.с.). На борту судна могут разместиться до 70 гостей и 154 членов экипажа, которые поддерживают работоспособность одного из самых роскошных судов мира. Для легкого доступа яхта оборудована вертолетной площадкой. Отличительной чертой этой яхты считается концертный зал – султан большой поклонник классической музыки. 8. Radiant – 320 млн долларов Это элитное судно принадлежит Абдулле Аль-Футтаиму, миллиардеру из Дубая, владельцу конгломерата Al Futtaim Group. Первоначально 110-метровая яхта была построена на верфи Lürssen для Бориса Березовского. Над убранством судна работали два именитых дизайнера – Тим Хейвуд и Гленн Пушельберг. Эта яхта – практически сестра бывшей яхты Романа Абрамовича «Pelorus», а ее прежнее имя было «Darius». На борту «Radiant» имеется восемь кают класса люкс, где могут разместиться до 16 гостей. Плюс имеется 20 кают для 40 членов экипажа. 7. Суперяхта А – 323 млн долларов Эта яхта не только одна из самых дорогих, но и, пожалуй, самая уникальная по дизайну. Судно длиной почти 120 метров было построено в 2008 году благодаря усилиям специалистов Blohm+Voss для российского миллиардера Андрея Мельниченко. Кстати, в прошлом году он поручил компании Nobiskrug построить аналог суперяхты, но уже ее парусную версию. Простой и одновременно утонченный дизайн судна разрабатывали звездные дизайнеры Филипп Старк и Мартин Фрэнсис. Футуристичному экстерьеру соответствует и интерьер, столь же современный и мастерски продуманный с грамотным использованием имеющегося пространства. Яхта полностью оборудована в соответствии с новейшими технологиями (как с точки зрения навигации, так и безопасности) и предлагает различные возможности для досуга. На борту, например, есть целых три плавательных бассейна и две компактные лодки. На борту имеется шесть роскошных кают, рассчитанных на 14 человек. 6. Serene – 330 млн долларов Бывший владелец этой эксклюзивной яхты – водочный магнат Юрий Шефлер. В то время как большинство яхт из этого списка строились на немецких верфях, «Serene» создана на итальянской Fincantieri. 330 миллионов долларов – таковы были инвестиции в строительство яхты четыре года назад. В 2014 году яхту брал в аренду Билл Гейтс. В 2015 году Шефлер продал яхту нынешнему наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммаду бин Салману, который для покупки роскошной лодки использовал деньги государственного инвестиционного фонда. Так что делает «Serene» такой особенной? 134 метра в длину, 12 кают, субмарина, плавательный бассейн и две вертолетные площадки. 5. Dubai – 400 млн долларов Имея корпус 162-метровой длины, «Dubai» является третьей по величине яхтой мира и занимает пятую строчку в рейтинге самых дорогих яхт мира. Яхта была построена на верфи Blohm+Voss для премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума. Когда-то шейх Мохаммед считался самым богатым монархом мира, в настоящее время его состояние сократилось, но он остается миллиардером. Изначально яхта строилась как совместный проект Blohm+Vloss и Lürssen для принца Брунея Джеффри Болкиаха и изначально носила название «Panhandle and Golden Star». Но сделка не сложилась, и недоделанный корпус яхты был приобретен компанией Platinum Yachts для шейха Мохаммеда. Именно специалисты команды Platinum Yachts сделали интерьер столь роскошным, добавив в него мозаику ручной работы и декоративные ткани. Эта огромная, по меркам частных судов, яхта может вместить на своем борту до 115 человек. 4. Topaz – 520 млн долларов «Topaz» – очередной шедевр от Lürssen. Над этой 130-метровой яхтой трудились два дизайнера: Тим Хейвуд разработал экстерьер, а Теренс Дисдейл создал роскошный интерьер. Теперь она принадлежит вице-премьеру Объединенных Арабских Эмиратов Мансуру бен Заид аль-Нахайяну. На семи палубах яхты есть джакузи, кинотеатр, тренажерный зал и просторный конференц-зал, плюс две вертолетные площадки. 3. Azzam – 592 млн долларов Эта 180-метровая яхта была построена на верфи Lürssen для президента Объединенных Арабских Эмиратов, эмира Абу-Даби Халифа бен Заид аль-Нахайяна и свяляется самой большой частной моторной яхтой в мире. Экстерьер был создан по проекту Nauta Yachts, а интерьером занимался французский дизайнер Кристоф Леони. Яхта оснащена системой противоракетной обороны, а в случае чрезвычайной ситуации шейх может запереться в своей роскошной каюте, поскольку она пуленепробиваема. 2. Eclipse – 1,5 млрд долларов «Eclipse» на самом деле меньше, чем «Azzam», со 162-метровым корпусом это вторая по величине частная яхта мира. Но так вышло, что она почти в три раза дороже. В 2009 году, когда яхта была только построена на верфи Blohm+Voss со специально разработанным Теренсом Дисдейлом проектом экстерьера и дизайном интерьера, ее стоимость составляла полмиллиарда долларов. Но ее владелец Роман Абрамович на протяжении нескольких лет все добавлял и добавлял различные функции, и сегодня, по оценкам некоторых специалистов, она может стоить около 1,5 млрд долларов. Абрамович оборудовал свою яхту одной из самых современных систем безопасности. В каюте хозяина – пуленепробиваемые стекла, на яхте установлена система ПРО и детектор вторжения. Эта роскошная яхта включена в список чартерных судов, но арендовать ее для морских прогулок вряд ли удастся. 1. History Supreme – 4,5 млрд долларов Было бы ошибкой предполагать, что самой дорогой яхтой мира станет самое большое по габаритам судно. «History Supreme» имеет всего 30 метров в длину. Из чего же сложилась стоимость в 4,5 млрд долларов и почему судно стоит больше, чем любая другая из когда-либо построенных яхт? Ответ в двух словах – Стюарт Хьюз. Он является дизайнером самых дорогих продуктов Apple, превратившим iPhone, iPad и MacBook в предметы роскоши, которые стоят в сто раз дороже типовых аналогов. И это он сделал простую 30-метровую яхту самой дорогой в мире. Процесс строительство длился три года, купил яхту малайзийский магнат Роберт Куок. Во-первых, обшивка «History Supreme» покрыта 100 000 кг золота и платины. Во-вторых, его интерьер украшает стена из метеорита и статуя из костей тираннозавра.