Обзор мирового рынка бункеровки. 29 неделя 2017
17 июля 2017, 14:04 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 290
На 29-й неделе года в Сингапуре снизилась стоимость мазута, в Пирее подешевел газойль. Так, в Роттердаме, по состоянию на 17 июля 2017 года, стоимость IFO 380 повысилась на 2,2% и составила $281, IFO 180 подорожало на 2% до $299, а цена на MGO сохранилась на уровне 28-й недели – $415. В Стамбуле IFO 380 предлагали по $309 – плюс 1,3% к уровню прошлой недели.
В Санкт-Петербурге подорожали все виды топлива
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